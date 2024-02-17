Как запустить рекламную компанию на платформе Bigo Ads

Реклама – основной двигатель предпринимательства и бизнеса. Самой эффективной и адресной является таргетированная реклама. Она покажет ваши предложения выборочно самым целевым клиентам там, где они больше всего проводят свое время для реализации увлечений и поиска предложений, аналогичных вашим.
Это все социальные сети, мобильные приложения и мессенджеры, рекламные сети Яндекса и медийная сеть Гугла.
Все это обширное пространство позволит одновременно охватить, и свяжет для вас воедино бюро Лира с помощью агентского рекламного аккаунта BIGO 2024, с безлимитным использованием. Агентские кабинеты bigo ads предоставляет сервис liraltd.com.
Кому нужна таргетированная целевая реклама с Лирой через BIGO
Вы обязательно должны обратиться в Лиру, если пытаетесь с переменным спехом настраивать рекламные кампании с продвижением своих товаров и услуг в такой сфере:
- Электронной коммерции E-commerce.
- Лидогенерации клиентов на свои проекты.
- Проведение розыгрышей sweepstakes в соцсетях с рандомными определениями победителей.
- Арбитраж трафика Нутра с определением категории товаров для целевой аудитории.
- Продвижение iGaming через блогеров.
- Реклама финансов, займов до зарплаты PDL.
- Реализация подписок и опросников, работа с приложениями.
- Аффилиатные вертикали в партнерском маркетинге
Во всех этих и других рекламных сферах с платформой BIGO вам грозит оглушительный успех.
Что вы получите с Лирой на BIGO
Все предприниматели, бизнесмены, и частные лица получат на платформе системную синергию любых ресурсов, где вообще возможна реклама.
Все средства собраны воедино, реклама на них управляется из единого центра в вашем личном кабинете. От работы с платформой вы получите:
- Полную легальность бизнеса, без потребности его прятать. Этому способствует реклама на BIGO, куда у вас будет безлимитный допуск.
- Автоматически будут соблюдены все правила и установки, принятые для работы в легальной рекламе.
- Вам не потребуется обходить системы, отвечающие за безопасность. У вас все официально.
Но вы не сможете работать на платформе при сознательных нарушениях установленных норм в рекламе, когда ваши товары и услуги не допущены к продвижению в BIGO, и настойчиво намерены игнорировать правила политики на данной площадке.
Как начать работать
Для пользования агентским рекламным кабинетом BIGO для таргетирования предложений через Likee, Imo, вам нужно всего лишь указать в форме связи имя и электронный адрес, а также аккаунт в Телеграм.