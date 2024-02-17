Как запустить рекламную компанию на платформе Bigo Ads
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Как запустить рекламную компанию на платформе Bigo Ads

17 февраля 2024

Реклама – основной двигатель предпринимательства и бизнеса. Самой эффективной и адресной является таргетированная реклама. Она покажет ваши предложения выборочно самым целевым клиентам там, где они больше всего проводят свое время для реализации увлечений и поиска предложений, аналогичных вашим.

Это все социальные сети, мобильные приложения и мессенджеры, рекламные сети Яндекса и медийная сеть Гугла.

Все это обширное пространство позволит одновременно охватить, и свяжет для вас воедино бюро Лира с помощью агентского рекламного аккаунта BIGO 2024, с безлимитным использованием. Агентские кабинеты bigo ads предоставляет сервис liraltd.com.

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Кому нужна таргетированная целевая реклама с Лирой через BIGO

Вы обязательно должны обратиться в Лиру, если пытаетесь с переменным спехом настраивать рекламные кампании с продвижением своих товаров и услуг в такой сфере:

  • Электронной коммерции E-commerce.
  • Лидогенерации клиентов на свои проекты.
  • Проведение розыгрышей sweepstakes в соцсетях с рандомными определениями победителей.
  • Арбитраж трафика Нутра с определением категории товаров для целевой аудитории.
  • Продвижение iGaming через блогеров.
  • Реклама финансов, займов до зарплаты PDL.
  • Реализация подписок и опросников, работа с приложениями.
  • Аффилиатные вертикали в партнерском маркетинге

Во всех этих и других рекламных сферах с платформой BIGO вам грозит оглушительный успех.

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Что вы получите с Лирой на BIGO

Все предприниматели, бизнесмены, и частные лица получат на платформе системную синергию любых ресурсов, где вообще возможна реклама.

Все средства собраны воедино, реклама на них управляется из единого центра в вашем личном кабинете. От работы с платформой вы получите:

  • Полную легальность бизнеса, без потребности его прятать. Этому способствует реклама на BIGO, куда у вас будет безлимитный допуск.
  • Автоматически будут соблюдены все правила и установки, принятые для работы в легальной рекламе.
  • Вам не потребуется обходить системы, отвечающие за безопасность. У вас все официально.

Но вы не сможете работать на платформе при сознательных нарушениях установленных норм в рекламе, когда ваши товары и услуги не допущены к продвижению в BIGO, и настойчиво намерены игнорировать правила политики на данной площадке.

Как начать работать

Для пользования агентским рекламным кабинетом BIGO для таргетирования предложений через Likee, Imo, вам нужно всего лишь указать в форме связи имя и электронный адрес, а также аккаунт в Телеграм.



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