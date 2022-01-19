С какими цветами сочетаются пионы в букете

Пионы – роскошные, богатые цветы с множеством видов и расцветок среди десяти тысяч их сортов. Нежные и пышные бутоны пионов – мечта флористов, которые часто ставят пионы в один ряд с королевой цветов – розой.

Первые букеты с пьянящим ароматом пионов появляются в середине мая, они незаменимый и вечный атрибут выпускных экзаменов в школах и вузах, а поздние сорта успевают дождаться начала школьной жизни 1 сентября. По выгодным ценам заказать букеты из пионов в Казани предлагает служба доставки цветов “БукетиО”.

Символы и значения пиона

Несмотря на невероятную красоту, пион еще и лекарь – не надо забывать про настойку пиона.

По древним учениям Китая пион является носителем мужской энергии Ян, но с другой стороны, символизирует гармонию, любовь и красоту.

Считается, что пион вызывает у супружеских пар или любящих сердец чувства взаимной заботы, тепла и нежности, увлекающей страсти и горячей любви.

Пион своим присутствием защищает от негативных энергий, приносит ощущение душевного равновесия и добавляет эффект здорового физического самочувствия.

В Греции пион означал долголетие и здоровье, в Риме показывал пышность и гордость.

А вот японцы связывали с пионом богатство, плодовитость и радостные переживания.

Сочетания пиона в букете

Правила флористов рекомендуют составлять с пионами круглые и объемные букеты, и ни в коем случае не сжимать пышные бутоны пиона. Причем в их рекомендациях шикарно сочетаются как однотонные цветы, так и разноцветные бутоны:

Одно из первых сочетаний пиона в жизни каждого человека – это школьные букеты пионов и сирени. Каждый букет – это неповторимое сочетание цветов без всяких правил, и от этого еще красивее. Этот незабываемый запах весны остается на всю жизнь у каждого взрослого человека.

Главным партнером пиона в букетах флористов выступает роза – как классическая, так и мелкая кустовая. А бутоны розы могут быть раскрыты, и могут только распускаться.

Розы разного цвета чередуются кругами светлыми и темными, и по центру темные пионы с зелеными ветками. Символичная и богатая композиция.

Желтые нарциссы по кругу с зеленью, за ними внутри вокруг центра пионы, а в центре мирт и яблоневые цветущие веточки.

Эустома – такая же красивая и нежная, как пион и роза, бутоны даже напоминают пион, и она прекрасно с ними комбинируется в букетах.

Букет пионов отлично смотрится с камышами. Сначала формируются малые букетики вокруг отдельных головок камыша, и потом формируется один большой букет.

Интересное сочетание гортензии голубой и белых пионов.

Букеты пионов в сочетании сразу с несколькими цветами. Такими цветами в комплексе хризантемы и маргаритки, бархатцы и незабудки, садовые ромашки и листья папоротника.

Еще одно дополнение пиона – садовая ромашка и васильки.

С такими богатыми цветами, как пион, в сочетании почти с любыми цветами в творчестве дизайнеров рождаются все новые и новые композиции, и радуют глаз почитателей этого удивительного цветка.