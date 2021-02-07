Обзор услуг лидогенерации и SEO от компании Дримкрафт

Количество IT-компаний, предлагающих услуги для бизнеса, растет на дрожжах. Так как большая их часть работает онлайн и предоставляет услуги удаленно, трудно пока контролировать этот сектор. Неудивительно, что и качество услуг некоторых из них оставляет желать лучшего.

Компания Дримкрафт выделяется из этой общей массы. И это не просто слова для привлечения внимания.

О компании

Дримкрафт — это IT-компания, которую трудно отнести к универсальной, несмотря на то, что она большая и включает приличный штат сотрудников.

Изучив список доступных услуг, в этом можно убедиться лично. Это не мастера на все руки, которые сделают все. Это специалисты, которые работают в конкретных направлениях и гарантированно делают это качественно, вкладывая душу. Главный принцип работы команды заключается в том, что они, прежде всего сами должны быть довольны проделанной работой.

Деньги – вторичны. Конечно, вознаграждение тоже важно. Но, специалисты Дримкрафт работают, прежде всего, не для денег, а для того, чтобы получать удовольствие от того, что делают, знать, что готовый проект не просто конкурентоспособен, а, как минимум, на голову выше, чем у остальных.

Это дает преимущества и для клиента. На сайте компании можно подробнее узнать о ней, доступных услугах, условиях сотрудничества и не только. Если есть вопросы, их можно задать по номеру телефона +7 499 1123822, либо написать на электронную почту.

Услуги

Дримкрафт работает в следующих направлениях:

SEO-продвижение

Лидогенерация

3D графика

Дримкрафт с помощью SEO-продвижения сайт заказчика в ТОП поисковых систем, даже если эта сфера с невероятно высокой конкуренцией.

Для этого используется собственное разработанное ПО для анализа текста, огромное количество инструментов. Компания не обещает 1-й место в топе. Она его гарантирует. Лидогенерация позволит привлечь максимально большое количество заинтересованной целевой аудитории.

Эта цель также достигается с применением целого комплекса инструментов, которые работают. Под услугой 3D подразумевается создание настоящих трехмерных фэнтези-миров, моделирование по чертежам клиента, разработка иконок, 2D-графики и не только.

Клиенты могут находиться где угодно. Объем и сроки заказов могут быть также любыми. Главное, чтобы проект заинтересовал специалистов компании, потому что берутся они не за все подряд, а только за то, что им интересно. Поэтому неудивительно, что клиенты, получившие результат, в настоящем восторге от проделанной работы.