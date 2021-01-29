Что такое сторис в Инстаграм и как их использовать для продвижения
идеи за чашечкой кофе

Что такое сторис в Инстаграм и как их использовать для продвижения

29 января 2021

Stories (рассказы, истории), с функцией комментирования размещаемых фото- видеоматериалов, — инструмент для привлечения новых подписчиков.

Публикации используются для продвижения личного бренда и как реклама бизнеса в Facebook и Instagram. Более подробную информацию про массовые реакции в Instagram Stories и их настройку можно найти на сайте instaplus.me.

Подробности о Сторис

kaceiff4 

Это микро-репортажи развлекательного характера без возможности лайкать их и комментировать. Длительность ролика в Сторис — 15 сек с автоматическим удалением через сутки из ленты в архив.

Появляются они в верхней части экрана при нажатии на фотографию аккаунта, чьи Stories планируется просмотреть.

Их размещают в профиле, загрузив предварительно подготовленные материалы, или отсняв и отредактировав авторский контент через приложение. В течение суток возможны редактирование, удаление и изменение настройки публикации.

Первоначально этот раздел предназначался для малозначимых будничных сообщений о повседневной жизни.

Постепенно он стал значимой площадкой для рекламы публичной деятельности, продвижения брендов и развития бизнеса. Дружелюбная атмосфера Instagram приближается к приятельской и даже домашней, поэтому популярна среди населения и в приложении стали публиковать материалы государственные учреждения, мега-корпорации, представители бизнес-сообществ.

Использование для продвижения

 2ionxoiq

Цель аккаунта — увеличение числа подписчиков.

Этот показатель зависит и от популярности Сторис. Видео- фотоматериалы, размещённые в профиле, расширяют охват аудитории при наличии:

  • Качественного визуального ряда с субтитрами;
  • Лаконичного информативного текста;
  • Использования смайликов и гифок.

Помимо привлечения сторонних механизмов продвижения Stories, в Инстаграм предусмотрена такая возможность силами приложения.

Эта функция доступна из профиля автора при подключенном бизнес-аккаунте в Facebook. Сначала продвигаемую историю публикуют, потом в разделе «Статистика», которая появляется при проведении по экрану вверх, нажимают на иконку в виде стрелки-зигзага.

Другой путь — через меню Сторис, которое вызывают нажатием на иконку «Три точки» в правом нижнем углу. В списке нужно выбрать пункт «продвигать» и указать параметры целевой аудитории.

Не разрешено продвигать материалы плохого качества, без хештегов и геолокации или нарушающие авторское право.



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика