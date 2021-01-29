Что такое сторис в Инстаграм и как их использовать для продвижения

Stories (рассказы, истории), с функцией комментирования размещаемых фото- видеоматериалов, — инструмент для привлечения новых подписчиков.

Публикации используются для продвижения личного бренда и как реклама бизнеса в Facebook и Instagram. Более подробную информацию про массовые реакции в Instagram Stories и их настройку можно найти на сайте instaplus.me.

Подробности о Сторис

Это микро-репортажи развлекательного характера без возможности лайкать их и комментировать. Длительность ролика в Сторис — 15 сек с автоматическим удалением через сутки из ленты в архив.

Появляются они в верхней части экрана при нажатии на фотографию аккаунта, чьи Stories планируется просмотреть.

Их размещают в профиле, загрузив предварительно подготовленные материалы, или отсняв и отредактировав авторский контент через приложение. В течение суток возможны редактирование, удаление и изменение настройки публикации.

Первоначально этот раздел предназначался для малозначимых будничных сообщений о повседневной жизни.

Постепенно он стал значимой площадкой для рекламы публичной деятельности, продвижения брендов и развития бизнеса. Дружелюбная атмосфера Instagram приближается к приятельской и даже домашней, поэтому популярна среди населения и в приложении стали публиковать материалы государственные учреждения, мега-корпорации, представители бизнес-сообществ.

Использование для продвижения

Цель аккаунта — увеличение числа подписчиков.

Этот показатель зависит и от популярности Сторис. Видео- фотоматериалы, размещённые в профиле, расширяют охват аудитории при наличии:

Качественного визуального ряда с субтитрами;

Лаконичного информативного текста;

Использования смайликов и гифок.

Помимо привлечения сторонних механизмов продвижения Stories, в Инстаграм предусмотрена такая возможность силами приложения.

Эта функция доступна из профиля автора при подключенном бизнес-аккаунте в Facebook. Сначала продвигаемую историю публикуют, потом в разделе «Статистика», которая появляется при проведении по экрану вверх, нажимают на иконку в виде стрелки-зигзага.

Другой путь — через меню Сторис, которое вызывают нажатием на иконку «Три точки» в правом нижнем углу. В списке нужно выбрать пункт «продвигать» и указать параметры целевой аудитории.

Не разрешено продвигать материалы плохого качества, без хештегов и геолокации или нарушающие авторское право.