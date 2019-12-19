идеи за чашечкой кофе

19 декабря 2019

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Иванов А. _Как придумать идею, если вы не Огилви (Альпина.Бизнес, покет)

284.00 руб.


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Описание товара

Купить Иванов А. _Как придумать идею, если вы не Огилви (Альпина.Бизнес, покет)

Идеи — твердая валюта рекламной индустрии.

Каждый день креативные агентства занимаются тем, что придумывают множество концепций для заказчиков. На практике основным способом поиска новых идей остается крайне неэффективный метод проб и ошибок.

В книге предлагается альтернативный подход к поиску нестандартных идей в рекламе. Возможно, впервые в рекламном деле подробно рассмотрены, проанализированы и приведены в систему креативные приемы, позволяющие выходить на сильное решение без перебора вариантов.

Одновременно обсуждаются и психологические барьеры, которые мешают находить неожиданные рекламные ходы. Книга предназначена для предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, рекламистов и маркетологов, заинтересованных в повышении эффективности интеллектуального труда.

ISBN: 978-5-9614—2780-6

Купить Иванов А. _Как придумать идею, если вы не Огилви (Альпина.Бизнес, покет)


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