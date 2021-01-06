С чего начинать продвижение в Инстаграм и как оно выполняется

Огромный процент аккаунтов, создающихся в Инстаграм – коммерческие. Это могут быть личные блоги, онлайн шоу-румы, магазины, школы, официальные страницы компаний и многое другое.

Все они нуждаются в раскрутке, чтобы набрать максимально большое число подписчиков и постоянно его увеличивать. Как правильно делать продвижение в инстаграм и с чего его начать?

С чего нужно начинать

Многое зависит от того, что именно продвигается. Сегодня, если нужно продвигать товар или услугу, необязательно создавать страницу в самом Инстаграм, хотя это было бы не лишним.

Можно запустить рекламу в Сториз, например, и написать, чтобы пользователи «свайпали» вверх, если им интересно. Они сразу перенесутся уже на сайт компании, лендинг-пейдж или другой ресурс, где и найдут всю информацию, смогут сделать заказ и т. д. Либо это стандартная раскрутка именно страницы на самой площадке.

Независимо от того, что именно продвигается, для начала следует привести страницу или сайт в порядок. Нужно сделать интересным контент, обновить его, добавить дополнительные материалы, если чего-то не хватает.

Пользователи, перейдя по ссылке, должны получить исчерпывающую информацию, ответы на все вопросы, а также контактные данные и инструкцию для дальнейших действий, если их все-таки заинтересовал продукт.

Аналогично и со страницами в Инстаграм, если продвигаются они. Нельзя, чтобы они были только созданные и пустые, без подписчиков и лайков. Если последних нет, их можно накрутить искусственно для статистики, чтобы живые пользователи видели.

Как делается продвижение в Инстаграм

Вариантов много. Есть способы бесплатные, есть платные. Бесплатное продвижение делается долго, самостоятельно. Оно не очень эффективно, поэтому рассматривать его, если намерения и цели серьезные, лучше не стоит. Из платных способов, наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

Реклама в Сториз и Ленте. Ее можно настроить самостоятельно или доверить специалисту.

Реклама у блогеров. Это могут быть как ТОПовые блогеры, если позволяет бюджет, так и те, чья аудитория составляет всего несколько десятков тысяч.

Искусственная накрутка. Живую аудиторию это не привлекает, но позволяет увеличить общее число, что необходимо для улучшения показателей статистики. Для этих целей используют специальные сервисы.

Участие в гивах в качестве спонсоров. Тоже очень эффективный способ быстро увеличить количество подписчиков.

Если нет на начальном этапе возможности пользоваться платной раскруткой, есть множество альтернативных вариантов. Это приглашение собственных друзей, взаимный пиар, массовый лайкинг и многое другое.