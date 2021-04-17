Level Consulting Group: как увеличить число успешных предпринимателей?

Level Consulting Group – это компания, которая предоставляет поддержку специалистов при запуске бизнеса в E-Commerce на торговых площадках в США.

Предпринимательство в оффлайне часто попадает под удары от кризисов, очередных локдаунов и прочих внешних неприятностей.

Но что, если перевести всех предпринимателей на заработок в онлайне?

Предприниматели – это движущая сила всех экономических перемен в мире. 2020 год абсолютно изменил направление развития мировой предпринимательской деятельности, подбив многих начать продажи в Интернете и выйти на онлайн заработок. Но вовсе не каждый собственник бизнеса справился с таким экономическим стрессом, поэтому многим пришлось уйти с бизнес-арены.

Бизнес на американской торговой площадке – это:

1. Работа из любой точки мира без привязки к месту.

2. Страховка от внешних государственных кризисов.

3. Возможность реализовать себя как успешный предприниматель.

AMZ Level Consulting среди топовых товаров на Amazon выделяет:

1. Спортивную одежду

Целевая аудитория спортивных магазинов – огромная.

Спорт всегда был моде, а спрос на спортивную одежду только растёт с каждым годом. Этот товар имеет особую популярность и рентабельность на Amazon, поэтому прирост аудитории – гарантирован.

2. Книги

Несмотря на рост популярности аудио- или электронного формата книг. Бумажные изделия всё равно всегда будут в моде. Платформа занимается продажей книг с момента самого запуска и до сих держит этот товар среди актуальных.

3. Товары для младенцев

Эта категория товара не имеет никакой сезонности и клиент для неё найдётся в любое время года.

Целевой аудиторией для такого продукта являются родители, поэтому она считается многочисленной и достаточно платёжеспособной. Ведь они готовы тратить большую часть своего дохода на комфорт и развитие детей.

4. Техника

Данная категория имеет самую низкую комиссию с продаж на Amazon, отмечает Level CG. Спрос на технику на платформе присутствует всегда, поэтому успех продаж данного товара – гарантирован.

5. Ювелирные изделия

Конкуренция на рынке ювелирных изделий достаточно высокая, ведь такой вид товара пользуется спросом в любое время года и никогда не выходит из моды.

Для того, чтобы оставить конкурентов в ювелирной сфере позади, хорошо проработайте маркетинговую стратегию и тактику продвижения вашего товара.

AMZ Level Consulting Group помогает начинающим и опытным предпринимателям начать продажи на американских платформах, и выстроить грамотную стратегию развития вашего бизнеса. Такая экспертная поддержка поможет уберечь ваш бизнес от финансовых потерь на старте работы и приумножить свой дальнейший заработок.