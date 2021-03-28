Дизельный двигатель неисправен: первые признаки

Неисправности дизельных двигателей чаще всего приводят к тому, что топливо подается в систему не в том количестве, в котором должно.
В результате падает КПД двигателя, а если он продолжает работу, быстрее изнашиваются его элементы и в конечном итоге это приводит к серьезной поломке, на устранение которой потребуется много денег и сил.
Поэтому каждый владелец или водитель автомобиля на дизельном топливе должен знать и уметь распознавать первые признаки возникшей неисправности, чтобы вовремя обратиться в автосервис для их устранения.
Основные признаки неисправности дизеля
- Изменился звук, издаваемый мотором (например, появился нехарактерный треск).
- Двигатель плохо заводится, не заводится совсем или глохнет во время работы. Нужно много раз повернуть ключ зажигания, чтобы его завести.
- Двигатель не набирает максимальную мощность, которую хорошо набирал раньше, или без причин теряет ее.
- Автомобиль стал расходовать больше топлива, чем раньше.
- Из выхлопной трубы идет дым нетипичного оттенка (черный, серый, синий).
- На холостых оборотах двигатель работает нестабильно.
Чаще всего причина неисправности состоит в том, что где-то нарушена герметичность топливной системы, например, неплотно прилегает один из клапанов, под него попали соринки или грязь. Из-за этого в систему попадают вода или воздух, снижается качество топлива. .
Второй вариант: изначально было залито топливо плохого качества, в котором было много примесей. В итоге засорились фильтры или другие элементы топливной системы. Из-за всех этих причин снижается давление топлива.
Поэтому первое, что следует проверить ― насколько плотно и герметично прилегают друг к другу все соединения. Причиной этой неисправности также может быть нарушение работы ТННД.
Если неисправен бензонасос Bosch, в систему подается меньше топлива. В этом случае падает мощность, возникают перебои в работе двигателя, он начинает потреблять больше топлива.
И если первую и вторую проблему легко заметить при движении автомобиля на большой скорости, то с третьей сложнее: обычно ее замечают лишь с течением времени.
Еще одна распространенная причина проблем в работе двигателя ― износ его деталей или узлов, который неизбежно наступает со временем. В этом случае требуется заменить изношенную деталь и заново отрегулировать двигатель.
Самая серьезная проблема ― неисправности в работе форсунок или ТНВД. В некоторых системах они могут полностью блокировать работу двигателя так, что не получится самостоятельно доехать даже до ближайшего автосервиса.
При этом многие неисправности можно выявить только при помощи специального оборудования ― стендов ТНВД. Поэтому так важно своевременно проходить полную диагностику автомобиля и техническое обслуживание.
Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором типичных неисправностей дизельного двигателя.