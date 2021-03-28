Дизельный двигатель неисправен: первые признаки

Неисправности дизельных двигателей чаще всего приводят к тому, что топливо подается в систему не в том количестве, в котором должно.

В результате падает КПД двигателя, а если он продолжает работу, быстрее изнашиваются его элементы и в конечном итоге это приводит к серьезной поломке, на устранение которой потребуется много денег и сил.

Поэтому каждый владелец или водитель автомобиля на дизельном топливе должен знать и уметь распознавать первые признаки возникшей неисправности, чтобы вовремя обратиться в автосервис для их устранения.

Основные признаки неисправности дизеля

Изменился звук, издаваемый мотором (например, появился нехарактерный треск).

Двигатель плохо заводится, не заводится совсем или глохнет во время работы. Нужно много раз повернуть ключ зажигания, чтобы его завести.

Двигатель не набирает максимальную мощность, которую хорошо набирал раньше, или без причин теряет ее.

Автомобиль стал расходовать больше топлива, чем раньше.

Из выхлопной трубы идет дым нетипичного оттенка (черный, серый, синий).

На холостых оборотах двигатель работает нестабильно.

Чаще всего причина неисправности состоит в том, что где-то нарушена герметичность топливной системы, например, неплотно прилегает один из клапанов, под него попали соринки или грязь. Из-за этого в систему попадают вода или воздух, снижается качество топлива. .

Второй вариант: изначально было залито топливо плохого качества, в котором было много примесей. В итоге засорились фильтры или другие элементы топливной системы. Из-за всех этих причин снижается давление топлива.

Поэтому первое, что следует проверить ― насколько плотно и герметично прилегают друг к другу все соединения. Причиной этой неисправности также может быть нарушение работы ТННД.

Если неисправен бензонасос Bosch, в систему подается меньше топлива. В этом случае падает мощность, возникают перебои в работе двигателя, он начинает потреблять больше топлива.

И если первую и вторую проблему легко заметить при движении автомобиля на большой скорости, то с третьей сложнее: обычно ее замечают лишь с течением времени.

Еще одна распространенная причина проблем в работе двигателя ― износ его деталей или узлов, который неизбежно наступает со временем. В этом случае требуется заменить изношенную деталь и заново отрегулировать двигатель.

Самая серьезная проблема ― неисправности в работе форсунок или ТНВД. В некоторых системах они могут полностью блокировать работу двигателя так, что не получится самостоятельно доехать даже до ближайшего автосервиса.

При этом многие неисправности можно выявить только при помощи специального оборудования ― стендов ТНВД. Поэтому так важно своевременно проходить полную диагностику автомобиля и техническое обслуживание.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором типичных неисправностей дизельного двигателя.