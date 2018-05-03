Что такое шоурил

Работа в киноиндустрии сегодня требует качественной презентации способностей актера. Облегчить подобную процедуру можно с помощью краткой видеопрезентации о человеке.

Сегодня все чаще для этого пользуются услугами профессиональных студий, которые имеют в своем распоряжении качественное оборудование. Более подробно ознакомиться с подобными операциями можно на сайте https://feelmake.video/.

Основные понятия

Showreel представляет собой небольшую видеопрезентацию. В ней собираются самые яркие навыки актера. Эти видео являются своеобразной рекламой, позволяющей привлечь внимание различных корпораций, специализирующихся на подобной деятельности.

Следует отметить, что Showreel создается с помощью опытных специалистов и режиссеров. При этом не используются нарезки ранее выполненных работ, так как они являются вырванными из контекста. В этом видео актер должен показать свой талант всего за 2-5 минут. Для улучшения качества могут применяться спецэффекты и другая профессиональная обработка. В большинстве случаев ролики снимаются на специальных студиях, где работают различные группы специалистов.

Создаем шоурил

Визитная карточка такого типа является сегодня неотъемлемым атрибутом отбора кадров. Поэтому к съемке Showreel следует относиться очень внимательно и тщательно готовиться. Чтобы получить качественный результат, следует выполнить несколько последовательных шагов:

Создание образа. Важно отнестись к этому очень серьезно. Постарайтесь продумать свой образ до самых мелких деталей. Проанализируйте ваши проекты, в которых вы участвовали ранее. Постарайтесь выделить все ваши сильные стороны. Следует понять, чем именно вы привлекаете зрителя, чтобы на этом в последующем акцентировать внимание. Составьте примерный план будущей видеоработы. Если у вас не достаточно опыта, тогда можно это доверить режиссеру или другой специальной бригаде. Создайте Showreel и смонтируйте видео. Этот шаг является самым сложным и важным. Не следует останавливаться на первом полученном результате. Сделайте несколько вариантов, а затем при необходимости выберите оптимальный вариант.

Showreel это современная презентация ваших работ, позволяющая показать все таланты и недостатки человека. Доверяйте создание подобных видео только опытным видеостудиям, что позволит получить качественный и полезный результат.