Что такое художественная реставрация зуба

Большинство современных людей уделяет должное внимание здоровью зубов. Красивая улыбка – залог привлекательного внешнего вида и признак здоровья. Поэтому стоматологические услуги по приданию эстетичного вида зубам обретают все большую популярность.

Высококвалифицированные специалисты имеют в своем арсенале множество способов придать улыбке клиента сияющий вид, но одним из наиболее распространенных является художественная реставрация зуба.

Что такое художественная реставрация зубов

Этот метод также принято называть эстетической реставрацией, и из названия становится ясно, каково основное предназначение процедуры.

Художественная реставрация предполагает изменение зубных тканей или наращивание их дополнительного объема, с целью придания им правильной формы.

Такая работа является весьма кропотливой, и требует от специалиста соответствующих знаний и опыта.

С помощью художественной реставрации удастся придать зубам желаемую форму, выровнять их и изменить оттенок.

Более того, можно избавиться от дефектов, возникших в результате каких-либо нарушений и повреждений.

Как выполняется художественная реставрация зубов

Для эстетической реставрации применяются высококачественные материалы, позволяющие имитировать натуральные ткани зубов и добиться красивого блеска. Достижение такого результата возможно с помощью виниров, осветляющих эмаль, что делает улыбку «голливудской».

В зависимости от объема работ по изменению, могут использоваться неполные виниры, представляющие собой фарфоровые пластинки, надевающиеся на зуб, благодаря чему улучшается их форма.

Также для придания эмали белоснежного оттенка и для защиты зубов могут использоваться люминиры.

Эти сверхтонкие керамические пластинки легко наносятся на зубы, и обретают все большую популярность среди многих клиентов стоматологических клиник.

Преимущества художественной реставрации

Процедура по приданию зубам эстетичного вида включает широкий ряд услуг, имеющих массу преимуществ:

Устранение сколов;

Корректировка формы;

Выравнивание;

Сокращение слишком больших просветов между зубами и расширение излишне узких;

Замена старых пломб новыми;

Отбеливание;

Полировка;

Шлифовка.

Основная цель художественной реставрации – реконструкция зубов без использования методов протезирования.

Техники восстановления и изменения зубов подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.