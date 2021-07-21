Что такое художественная реставрация зуба

Большинство современных людей уделяет должное внимание здоровью зубов. Красивая улыбка – залог привлекательного внешнего вида и признак здоровья. Поэтому стоматологические услуги по приданию эстетичного вида зубам обретают все большую популярность.
Высококвалифицированные специалисты имеют в своем арсенале множество способов придать улыбке клиента сияющий вид, но одним из наиболее распространенных является художественная реставрация зуба.
Что такое художественная реставрация зубов
Этот метод также принято называть эстетической реставрацией, и из названия становится ясно, каково основное предназначение процедуры.
Художественная реставрация предполагает изменение зубных тканей или наращивание их дополнительного объема, с целью придания им правильной формы.
Такая работа является весьма кропотливой, и требует от специалиста соответствующих знаний и опыта.
С помощью художественной реставрации удастся придать зубам желаемую форму, выровнять их и изменить оттенок.
Более того, можно избавиться от дефектов, возникших в результате каких-либо нарушений и повреждений.
Как выполняется художественная реставрация зубов
Для эстетической реставрации применяются высококачественные материалы, позволяющие имитировать натуральные ткани зубов и добиться красивого блеска. Достижение такого результата возможно с помощью виниров, осветляющих эмаль, что делает улыбку «голливудской».
В зависимости от объема работ по изменению, могут использоваться неполные виниры, представляющие собой фарфоровые пластинки, надевающиеся на зуб, благодаря чему улучшается их форма.
Также для придания эмали белоснежного оттенка и для защиты зубов могут использоваться люминиры.
Эти сверхтонкие керамические пластинки легко наносятся на зубы, и обретают все большую популярность среди многих клиентов стоматологических клиник.
Преимущества художественной реставрации
Процедура по приданию зубам эстетичного вида включает широкий ряд услуг, имеющих массу преимуществ:
- Устранение сколов;
- Корректировка формы;
- Выравнивание;
- Сокращение слишком больших просветов между зубами и расширение излишне узких;
- Замена старых пломб новыми;
- Отбеливание;
- Полировка;
- Шлифовка.
Основная цель художественной реставрации – реконструкция зубов без использования методов протезирования.
Техники восстановления и изменения зубов подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.