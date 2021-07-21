Что такое художественная реставрация зуба
креатив как образ жизни

Что такое художественная реставрация зуба

21 июля 2021

Большинство современных людей уделяет должное внимание здоровью зубов. Красивая улыбка – залог привлекательного внешнего вида и признак здоровья. Поэтому стоматологические услуги по приданию эстетичного вида зубам обретают все большую популярность.

Высококвалифицированные специалисты имеют в своем арсенале множество способов придать улыбке клиента сияющий вид, но одним из наиболее распространенных является художественная реставрация зуба.

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Что такое художественная реставрация зубов

Этот метод также принято называть эстетической реставрацией, и из названия становится ясно, каково основное предназначение процедуры.

Художественная реставрация предполагает изменение зубных тканей или наращивание их дополнительного объема, с целью придания им правильной формы.

Такая работа является весьма кропотливой, и требует от специалиста соответствующих знаний и опыта.

С помощью художественной реставрации удастся придать зубам желаемую форму, выровнять их и изменить оттенок.

Более того, можно избавиться от дефектов, возникших в результате каких-либо нарушений и повреждений.

Как выполняется художественная реставрация зубов

Для эстетической реставрации применяются высококачественные материалы, позволяющие имитировать натуральные ткани зубов и добиться красивого блеска. Достижение такого результата возможно с помощью виниров, осветляющих эмаль, что делает улыбку «голливудской».

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В зависимости от объема работ по изменению, могут использоваться неполные виниры, представляющие собой фарфоровые пластинки, надевающиеся на зуб, благодаря чему улучшается их форма.

Также для придания эмали белоснежного оттенка и для защиты зубов могут использоваться люминиры.

Эти сверхтонкие керамические пластинки легко наносятся на зубы, и обретают все большую популярность среди многих клиентов стоматологических клиник.

Преимущества художественной реставрации

Процедура по приданию зубам эстетичного вида включает широкий ряд услуг, имеющих массу преимуществ:

  • Устранение сколов;
  • Корректировка формы;
  • Выравнивание;
  • Сокращение слишком больших просветов между зубами и расширение излишне узких;
  • Замена старых пломб новыми;
  • Отбеливание;
  • Полировка;
  • Шлифовка.

Основная цель художественной реставрации – реконструкция зубов без использования методов протезирования.

Техники восстановления и изменения зубов подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.



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