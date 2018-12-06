Какой МФУ выбрать для офиса

Работу современного офиса сложно представить без принтера, сканера и ксерокса. Но сегодня все это оборудование способно заменить одно многофункциональное устройство (МФУ).

На сайте http://www.ua.averoprint.com/ представлен большой выбор таких устройств. Здесь же можно выбрать расходные материалы и комплектующие для офисной техники.

Преимущества МФУ

Стоимость МФУ на порядок выше, чем у обычного принтера. Несмотря на это, покупка такого устройства станет выгодной для большинства предприятий. Это объясняется такими преимуществами:

отпадает необходимость в покупке и дальнейшем обслуживании таких устройств, как сканер и ксерокс, а некоторые МФУ также способны выполнять роль факса;

значительная экономия свободного места. Теперь не нужно устанавливать много громоздкой техники. Современные многофункциональные устройства отличаются достаточно компактными размерами;

высокая производительность. Устройства нового поколения выполняют поставленные задачи достаточно оперативно, при этом качество печати также будет очень высоким;

приобретение расходных материалов одного вида.

Использовать МФУ достаточно просто. У таких устройств один пользовательский интерфейс, доступный каждому сотруднику офиса.

Как выбрать

Сегодня на рынке представлено большое количество многофункциональных устройств от разных производителей. Все они отличаются ценой и набором функций.

Прежде всего нужно определиться с типом печати МФУ, она бывает двух видов:

Струйная. Чернила попадают на бумаги через небольшие сопла. Такая печать позволяет распечатывать фотографии высокого разрешения. К тому же, к струйнику можно подсоединить систему непрерывной подачи чернил. Лазерная. Устройства с печатью такого типа работают намного быстрее струйников, но и стоят они также дороже.

Многие компании предпочитают покупать для работы струйные МФУ. Себестоимость печати в этом случае будет достаточно низкой. Такие устройства просты в использовании и обслуживании, а расходники к ним доступны по цене.

К другим критериям выбора стоит отнести скорость и разрешение печати и сканера, способы подключения к компьютеру, а также формат используемой бумаги.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно точно знать, зачем именно нужна данная техника. Обязательно оцените производительность устройства. Для небольших компаний подойдет бюджетный вариант, но крупным офисам лучше выбрать модель с полным набором функций и высокой скоростью печати.