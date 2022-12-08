Как проверить прокси на работоспособность? Предлагается несколько инструментов.
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Как проверить прокси на работоспособность?

8 декабря 2022

Прокси – инструмент, позволяющий сохранять анонимность пользователя в сети. Сегодня прокси активно используются сетевыми специалистами в сфере сео-продвижения и арбитража трафика. Прокси также востребованы при работе с крупными социальными сетями. Дело в том, что в виду своей специфики вечных прокси не может быть. Рано или поздно они станут нерабочими. Важно выявить это сразу, так как в противном случае возможны блокировки аккаунтов пользователя со стороны социальной сети ввиду подозрительной активности.

На сайте https://piratecpa.net/tools/proxy-checker/ читатель сможет воспользоваться прокси-чекером. Это один из наиболее распространённых подходов в выявлении битых прокси. Помимо него существует специализированный программный софт – программы, устанавливаемые на жёсткий диск ПК.

Как работают прокси-чекеры?

Как работают прокси-чекеры?

Для использования чекера на предмет выявления валидности прокси, установка дополнительного ПО не потребуется. Проверка выполняется следующим образом:

  • пользователь заходит на сайт чекера;
  • в строку вставляются данные в формате IP:PORT:USER:PASS;
  • прожимается кнопка «проверить».

Спустя некоторое время чекер выдаст результаты теста на валидность.

Причём помимо самого статуса прокси и возможности его использования в работе, сервис предоставит информацию о стране, типе сервера и пинге.

Онлайн прокси-чекеры – эффективные инструменты, которые находятся у специалиста всегда под рукой. Однако существуют ситуации, когда удобнее в использовании специализированное ПО.

Специализированный прокси-чекер

Специализированный прокси-чекер

Речь идёт о программном обеспечении, которое позволит сканировать за небольшой промежуток времени действительно внушительные объёмы прокси-серверов. В пример можно привести SocialKit Proxy Checker.

Интерфейс программы интуитивно понятен. В указанном формате нужно прописать в рабочем поле адреса прокси. Справа присутствуют строки для логина и пароля. Проверка может быть быстрой или комплексной.

В комплексной проверке есть возможность выбора дополнительных опций. А именно – то, что и в большинстве случаев необходимо профильным специалистам в SEO-продвижении и арбитраже трафика – социальные сети.

SocialKit Proxy Checker позволяет проверять валидность заданных прокси в Instagram и ВКонтакте.

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В видео блогер предлагает простой способ оценки валидности прокси:



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