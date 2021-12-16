Как делается оклейка авто пленкой

Преобразить автотранспортное средство, сделать его более привлекательным и интересным несложно. Для этого можно воспользоваться специальными пленками, которые представлены в обширном ассортименте. Но для достижения эффективного результата следует действовать грамотно. Качественная оклейка авто пленкой в Москве выполняется компанией autopr.pro.

Подготовительный этап

Предварительно стоит подготовить не только инструменты, но и некоторые материалы.

Так, основа этого процесса – виниловая пленка (она может быть глянцевой либо матовой). Все зависит от предпочтений человека.

Перед тем как выбрать и приобрести виниловой пленки, следует произвести расчеты.

Это позволит точно определить, насколько большое количество пленки может потребоваться для проведения работы.

Подготовка транспортного средства

Чтобы упростить процесс нанесения пленки и сделать его более эффективным, профессионалы рекомендуют тщательно мыть машину.

Все действия можно выполнить собственными силами либо посетить автомойку. От качества мойки зависит, долго ли будет держаться пленка.

Если на кузове автомобиля присутствуют серьезные дефекты, то их стоит убрать. Ведь с помощью пленки скрыть их невозможно.

Основные этапы нанесения пленки

Для того чтобы достичь положительного результата, профессионалы советуют все действия выполнять в несколько этапов.

Изначально нужно подготовить пленку, придать ей требуемую форму.

Следующий шаг – это выбор участка, который будет оклеиваться. Его стоит тщательно обработать моющими средствами.

Перед нанесением с пленки аккуратно удаляется подложка. Прикладывать ее стоит тщательно, чтобы снизить вероятность образования воздушных пузырьков, складок.

Для дополнительной обработки стоит пользоваться шпателем либо же другим подручным инструментом. С его помощью можно обеспечить наиболее плотное прилегание пленки.

Чтобы пленка нормально облегала и закругленные участки, стоит прогревать ее. Для этого стоит подготовить фен, посредством которого можно прогревать отдельные участки. Стоит учесть, что сильный нагрев может стать причиной порчи пленки.

В случае если во время обтяжки образовались пузырьки воздуха, то для их удаления можно воспользоваться иголкой либо же специальным войлочным шпателем.

Для удаления излишков пленки стоит пользоваться острым ножом либо ножницами.

После оклейки автомобилем пару дней пользоваться не стоит, чтобы не испортить все.