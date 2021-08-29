Какие женские кроссовки сейчас в моде в 2021? Узнайте об актуальных трендах.
идеи в лицах

Какие женские кроссовки сейчас в моде в 2021?

29 августа 2021

Столь популярные ранее «Dad Sneakers» выходят из моды. Огромная, массивная, тяжёлая подошва уступает место спортивным и практичным моделям. Тем не менее, Old School всё ещё в моде. Модели типа: Reebok Classic или Adidas Continental 80 обретают статус «маст хэв». Главный тренд сезона – стремление к экологичным материалам. Важно обратить внимание, что экологичные и натуральные материалы – не одно и то же. Речь идёт о кроссовках, которые не наносят вреда окружающей среде и легко перерабатываются.

Купить женские кроссовки сегодня совсем нетрудно. Интернет предлагает широчайший выбор. При покупке спортивной обуви настоятельно рекомендуем ориентироваться на торговые площадки, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны (положительные отзывы).

Что приобрести в 2021 году?

Что приобрести в 2021 году?

Обратите внимание на следующие позиции:

  • классические кеды белого цвета;
  • ретро-модели кроссовок;
  • любая спортивная обувь трендовых оттенков;
  • кроссовки, выпущенные в коллаборации нескольких брендов.

Пожалуй, кеды белого цвета никогда не выйдут из моды. Эта тенденция укоренилась достаточно давно. Привлекательность кедов белого цвета заключается в их абсолютной универсальности.

Такую обувь можно носить как с джинсами, юбками, так и строгими платьями, шортами.

Под ретро-моделями подразумеваются, прежде всего, New Balance и Adidas Forum. Рекомендуем в особенности обратить внимание на высокое исполнение кроссовок (с закрытым голеностопном). Эти модели отлично сочетаются с джинсами, спортивными костюмами, худи.

Трендовый цвет и экологические материалы

Трендовый цвет и экологические материалы

Модные оттенки выбирает институт цвета PANTONE. В 2021 году для спортивной обуви был выбран ярко-жёлтый цвет. Его так же называют канареечным. Оттенок 13-0647 весьма яркий.

Обувь такого цвета следует сочетать с максимально спокойными комплектами одежды. Яркий акцент несомненно позволит обратить на себя внимание окружающих.

Все больше производителей спортивной обуви переходят на использование перерабатываемых материалов. Это позволит снизить удар по окружающей среде. В пример можно привести модель Reebok Plant Based.

Разлагаемые ткани упрощают процесс переработки.

Смотрите также:

В видео блогер продемонстрирует несколько трендовых моделей кроссовок для 2021—2022 гг:



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика