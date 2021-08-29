Какие женские кроссовки сейчас в моде в 2021?

Столь популярные ранее «Dad Sneakers» выходят из моды. Огромная, массивная, тяжёлая подошва уступает место спортивным и практичным моделям. Тем не менее, Old School всё ещё в моде. Модели типа: Reebok Classic или Adidas Continental 80 обретают статус «маст хэв». Главный тренд сезона – стремление к экологичным материалам. Важно обратить внимание, что экологичные и натуральные материалы – не одно и то же. Речь идёт о кроссовках, которые не наносят вреда окружающей среде и легко перерабатываются.

Купить женские кроссовки сегодня совсем нетрудно. Интернет предлагает широчайший выбор. При покупке спортивной обуви настоятельно рекомендуем ориентироваться на торговые площадки, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны (положительные отзывы).

Что приобрести в 2021 году?

Обратите внимание на следующие позиции:

классические кеды белого цвета;

ретро-модели кроссовок;

любая спортивная обувь трендовых оттенков;

кроссовки, выпущенные в коллаборации нескольких брендов.

Пожалуй, кеды белого цвета никогда не выйдут из моды. Эта тенденция укоренилась достаточно давно. Привлекательность кедов белого цвета заключается в их абсолютной универсальности.

Такую обувь можно носить как с джинсами, юбками, так и строгими платьями, шортами.

Под ретро-моделями подразумеваются, прежде всего, New Balance и Adidas Forum. Рекомендуем в особенности обратить внимание на высокое исполнение кроссовок (с закрытым голеностопном). Эти модели отлично сочетаются с джинсами, спортивными костюмами, худи.

Трендовый цвет и экологические материалы

Модные оттенки выбирает институт цвета PANTONE. В 2021 году для спортивной обуви был выбран ярко-жёлтый цвет. Его так же называют канареечным. Оттенок 13-0647 весьма яркий.

Обувь такого цвета следует сочетать с максимально спокойными комплектами одежды. Яркий акцент несомненно позволит обратить на себя внимание окружающих.

Все больше производителей спортивной обуви переходят на использование перерабатываемых материалов. Это позволит снизить удар по окружающей среде. В пример можно привести модель Reebok Plant Based.

Разлагаемые ткани упрощают процесс переработки.

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В видео блогер продемонстрирует несколько трендовых моделей кроссовок для 2021—2022 гг: