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Ошибки на этапе создания, размещения, наполнения и продвижения сайтов и интернет-магазинов, мешающие попасть в ТОП-10

16 февраля 2020

Рассмотрим в данном обзоре глобальные ошибки, мешающие попасть в топ выдачи основных поисковых систем.

Создание сайтов

Ошибки на этапе создания сайтов и интернет-магазинов

Основной ошибкой на данном этапе является попытка самостоятельного создания сайта или магазина, основанная на поверхностных знаниях в данном вопросе.

В результате масса усилий приводит к нулевой отдаче.
Все, в лучшем случае, создается на бесплатном тяжеловесном движке, в результате чего сайт или магазин:

  • долго загружается;
  • виснет от одновременного захода пяти человек;
  • имеет плохое юзабилити;
  • минимально функционален;
  • оснащен неудобной и запутанной админкой, в разы увеличивающей время, затрачиваемое на администрирование ресурса.

Первых трех пунктов вполне достаточно, чтобы веб-ресурс никогда не приблизился к Топ-10 поисковой выдачи.

Поэтому, чтобы не совершать не правильных и не нужных телодвижений, перейдите по ссылке https://49.dp.ua/ и закажите создание сайта или интернет магазина на профессиональной CMS в профессиональной веб-студии. Это станет залогом успешности будущего интернет-проекта.

Ошибки на этапе размещения

Тут все просто. Плохой перегруженный хостинг с затянутым откликом сайта может стать тем камнем преткновения, который в дальнейшем не позволит интернет ресурсу занять заслуженные позиции.

Ошибки на этапе наполнения

Создание сайтов

Наполнение -важнейший этап становления молодого сайта или интернет магазина.

Плохо структурированный контент сомнительного качества — достаточное основание для не включения ресурса в поисковый индекс, не говоря уже о его достойном ранжировании.

Ошибки на этапе продвижения

Дешевые статейные или ссылочные прогоны не только не улучшат видимость сайта или интернет магазина в органической выдаче, но и могут загнать их под фильтры Яндекса и Гугла.
Десяток естественных ссылок с хороших доноров дадут больший эффект, чем сомнительный миллион бэклинков.

Плюс, нельзя ограничиваться одними ссылками.

На сегодняшний день важны переходы на сайт или интернет магазин с социальных сетей, офлайн источников. Немаловажен поведенческий фактор, размещение ресурса в Гугл Бизнес и так далее.

Только комплексный подход и профессиональные знания помогут сегодня вывести молодой веб-ресурс в Топ-10 поисковых систем.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как зарабатывать на создании сайтов.



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