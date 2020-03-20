Женские брючные костюмы уже второй сезон на пике популярности. И делят они место, пожалуй, только с платьями. Да, в последнее время классика становится все популярнее и популярнее. Ну, а совместить эти два тренда проще простого, так как популярность набирает необычная модель платьев. Платья Boohoo в широком ассортименте представлены в интернет-магазине www.clouty.ru.

Платье-блейзер

Для многих людей, далеких от моды из названия сложно понять, о чем пойдет речь. Слово блейзер в русском языке употребляется редко, так как пиджак звучит намного проще и понятнее.

Впрочем, модные эксперты не видят особой разницы между пиджаками и блейзерами, особенно, когда речь идет о современных моделях. Для тех, кто хочет разобраться в этом, стоит отметить, что крой пиджака более сложный и строгий, а блейзеры чаще выглядят неформально.

Итак, платье-блейзер – это платье, которое выглядит как удлиненный пиджак. Обычно длина такого наряда примерно на ладонь выше колена. То есть ровно такая, чтобы в таком наряде женщина не выглядела так, как будто забыла надеть юбку или брюки.

Почему эта модель входит в моду? Причин как минимум две: во-первых, это современное прочтение классики, во-вторых, это выглядит смело, необычно и даже провокационно.

С чем носить платье блейзер

Вариантов того, с чем носить такое смелое платье достаточно много. Можно сделать образ строгим и формальным, а можно напротив – дерзким и ярким.

На голое тело. Это смелый летний вариант, который подойдет для неформальных встреч. А вот на работу или деловой обед так лучше не приходить.

Колготки. Не забываем, что телесные колготки дизайнеры давно предали анафеме. Поэтому стоит выбрать тонкие черные колготки: можно носить как однотонные, так и со швом или принтом в виде горошка. Для самых смелых стилисты советуют цветные яркие колготки, которые акцентируют внимание на ногах.

Обувь. Тут два пути: либо классические туфли-лодочки, либо же грубые ботинки. С таким платьем не работает современная аксиома: не знаешь, что обуть, обувай кроссовки. Лодочки сделают образ классическим и строгим, а грубые ботинки придадут бунтарский дух.