Как выбрать школьную обувь

Этот предмет гардероба является необходимым в списке покупок перед новым учебным сезоном. Выбор школьной обуви довольно трудоёмкая работа, так как нужно подбирать модели, которые максимально будут подходить под форму, а также иметь нормальное качество.

Стоит отметить, что лучше всего приобретать школьную обувь непосредственно перед учебным сезоном. Это связано с ростом ноги ребёнка. Ведь никто не знает, на сколько размеров она вырастет за лето.

К тому же, ближе к концу августа на современном рынке появятся современные модели, которые будут модными именно в текущем сезоне. Но нужно помнить и том, что стоимость на изделия к концу августа будут выше, нежели в начале этого месяца. Это связано с повышенным спросом от потребителей. Поэтому лучше заранее озадачиться вопросом: где купить школьную обувь.

Необходимая обувь для школьного сезона

Нужно не забывать о том, что в школе ребёнок не только сидит за партой. Он ещё занимается физкультурой и посещает разнообразные мероприятия. Именно из-за этого вряд ли удастся обойтись только одной парой обуви для школьника. Для ребёнка нужно приобретать как минимум три пары обуви: спортивную, сменную и праздничную.

Праздничные варианты будут уместными для ношения на различные праздничные линейки под парадный костюм. Для юношей это должны быть туфли в классическом стиле с наличием каблука, размер которого не превышает 1,5 сантиметра.

По цвету обувь должна максимально сочетаться с костюмом. А вот для юных леди каблук должен быть немного завышенным. Его высота должна составлять до 2,5 сантиметров.

Для подростка допустимо 4 сантиметра. Но носить каблук более 1,5 сантиметров разрешено лишь в торжественные дни. В противном случае можно навредить не полностью сформировавшейся стопе.

Выбор сменной обуви довольно велик. К ней относятся различные туфли и мокасины, босоножки и сандалии. Именно в этом типе обуви ребёнок проводит больше всего времени.

Именно по этой причине важен факт, что дискомфорта обувь вызывать не должна. Необходимо обратить особое внимание на внутреннюю отделку обуви.

Предпочтительны текстиль либо же кожа. Только с их помощью детская нога сможет максимально дышать. А вот материал с наружной стороны может быть различным. Главное, чтобы он нравился ребёнку.

В качестве спортивной обуви будут уместны кроссовки либо же кеды. На сегодняшний день ассортимент очень большой. Нужно помнить о том, что нога должна дышать при занятиях спортом.