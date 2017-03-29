Что такое каширование бумаги

Полиграфия постоянно развивается, что приводит к появлению многих различных методик нанесения краски. Это позволяет получать различные типы покрытий, которые отличаются не только уникальным внешним видом, но и высокой прочностью.

Сегодня большую популярность приобретает каширование бумаги, которое применяется к плотным материалам. Более подробно узнать о подобной технологии можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Каширование бумаги представляет собой процесс склеивания двух поверхностей для образования единой конструкции. При этом один из элементов отличается высокой плотностью и относительной прочностью (картон, листы ДСП и т.д.), а второй (лайнер) имеет маленькую толщину и на нем нанесено какое-то полиграфическое изображение.

По-простому это можно приставить склеиванием тонкого листа бумаги с картинкой и плотного картона. Для осуществления подобного процесса используют, как специальный клей, так и методику прессования. Все это зависит от характеристик компонентов.

Алгоритм каширования

Данный процесс можно описать несколькими последовательными шагами:

Изначально производится подготовка основы и лайнера. На последний при этом наносится специальный рисунок. Затем обе части закладываются в специальную машину, которая производит совмещение двух слоев. Когда обе части выровнены, аппарат на их поверхность наносит специальный клеевой раствор и после этого производится прессование. Подобные операции каширования могут производиться как на одной, так и с двух сторон одновременно. Чтобы придать материалу уникальный дизайн, в таких процессах в качестве основы могут использовать несколько видов эксклюзивных сортов бумаги:

флокированную;

дизайнерскую;

магнитную и т.д.

Сами же лайнеры также изготавливаются по специальным методикам, где применяется ультрафиолетовое лакирование, тиснение фольгой и много др. Сегодня существует еще так называемое слим-каширование, которое предполагает скрепление двух тонких листов картона. Это позволяет получать более пластичные покрытия, которые уже используются для изготовления печатных изданий.

Подобные технологии используются при изготовлении подарочных упаковок, детских пазлов, товарных этикеток, ярлыков и т.д. Каширование — это уникальный процесс, позволяющий получать качественные и надежные материалы.