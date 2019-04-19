Какие окна выбрать в коттедж?

Качественное остекление для коттеджа является необходимостью. Напомним, что основные теплопотери в частной недвижимости происходят через неправильно утепленную кровлю и стеклопакеты, которые не подходят для существующей климатической зоны. Говоря проще, если Вы полагаете, что сможете выбрать качественное и подходящее по техническим параметрам остекление лишь по цене, то глубоко заблуждаетесь. Крайне важно уметь осуществлять выбор не только на основании бренда и цены, но и по конструктивным особенностям.

На сайте производителя пластикового остекления Вы без труда сможете заказать необходимые окна для собственного дома. Осуществляйте замеры лишь в том случае, если специалисты фирмы не смогут к Вам приехать по каким-то причинам (строение находится чрезвычайно далеко от городской черты).

Критерии выбора остекления

Изначально важно указать, что остекление разделяется в комплексе на два вида:

пластик;

алюминий.

Деревянные стеклопакеты используют крайне редко, хотя и у них есть свои преимущества (они способны пропускать воздух). Ошибочно полагать, что пластиковое остекление – это всегда тёплое, а алюминиевое – всегда холодное.

Современные технологии позволяют тёплое остекление производить и из пластикового профиля, и из алюминиевого. При этом по эффективности они практически одинаковы. Алюминий в отличие от пластика обладает меньшим весом. Следовательно, если стоит задача снизить нагрузку на несущие конструкции, имеет смысл рассмотреть алюминиевое остекление в первую очередь.

Но на выборе материала профиля подбор остекления не заканчивается.

Количество камер в профиле и фурнитура

Важно помнить, что чем больше камер в профиле, тем он теплее. Кроме того, наличие воздуха в камерах профиля позволяет также улучшить показатели шумоподавления. Если говорить о применении для частной недвижимости – 3-х и 4-х камерные профили являются самыми ходовыми.

Фурнитура обеспечивает корректную работу остекления в процессе эксплуатации. Именно ручку мы поворачиваем чаще всего. Следовательно, если изначально будет установлена некачественная фурнитура, проблемы начнутся уже на третий месяц.

Кроме этого, у пользователя всегда должна присутствовать возможность самостоятельной настройки остекления в зависимости от климатического сезона. Зимой используется более сильное притяжение створки при закрытии.

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В видео профессионал делится секретами в отношении выбора окон в загородный дом: