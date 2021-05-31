Даже те люди, которые далеки от мира цифровых технологий, знают о том, что у каждого компьютера, смартфона и другого устройства способного подключаться к сети Интернет, есть свой индивидуальный IP номер.

Часто возникают ситуации, когда нужно скрыть свой реальный IP номер при подключении к интернету или посещении какого-то определенного ресурса. Причины, по которым это может понадобиться могут быть самые разные.

И далеко не всегда это связано с каким-то киберпреступлениями, мошенничеством и т.д. Для решения данной задачи используются приватные прокси нттрs и socks5, по выгодным ценам которые предлагает сервис YouProxy.

Что это и зачем нужно

Прокси-сервер даёт возможность изменить свой реальный IP на другой при обращении к какому-то определенному сайту.

Чаще всего это нужно в тех ситуациях, когда определённые сайты не позволяют получить доступ пользователям, находящимся в каких-то конкретных регионах или странах. Либо это могут быть ресурсы с ограниченным числом подключений.

Например, пользователь с одного компьютера подключался много раз и превысил этот лимит. Он может ещё раз туда зайти, но уже с помощью приватного прокси, поменяв IP. Для этого ему не нужно переходить на другое устройство.

Используется тот же Интернет, тот же компьютер или смартфон. Просто меняется IP. Чаще всего используются такие прокси, как нттрs и socks5.

Какие задачи можно решить при помощи приватного прокси

Это могут быть такие ситуации как:

Проверка доступа к сайту из разных стран и регионов. Например, можно попробовать подключиться из России, затем из Европы, США, Азии, Австралии, Южной Америки, Африки и т.д. Причём такую проверку могут устроить сами владельцы сайта для того, чтобы убедиться, что никаких ограничений для пользователей всего мира нет. И чтобы не искать пользователей со всего мира и просить их заходить на сайт для проверки, можно сделать это самостоятельно, применяя приватные прокси.

Посещение заблокированного сайта. Например, какая-нибудь социальная сеть может быть запрещена и заблокирована в конкретной стране. Чтобы зайти туда пользователи из этой страны просто используют прокси-сервер из другого государства.

Подключение к сайту, где число посещений ограничено. Это описанная чуть выше ситуация, когда пользователь может продолжать посещать сайт, несмотря на превышение лимита.

Анонимность. Подходит для тех пользователей, которым важна конфиденциальность.

Чтобы использовать приватные прокси, никуда ходить не нужно. Достаточно просто прибегнуть к услугам специализированных компаний, которые это предлагают, предварительно проверив репутацию.