Как выбрать МФУ Brother по характеристикам?

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До сих пор не каждый знает о том, что такое МФУ и в чём его преимущества. В России принято считать, что МФУ – это техника исключительно для офиса. Действительно, на заре распространения данного устройства так и было. Однако, производители давно изменили этот тренд. Сегодня большой популярностью пользуются МФУ (многофункциональные устройства), изначально предназначенные для использования в бытовых условиях. Главным отличием таких устройств считаются их габариты. Они компактные, но при этом весь необходимый функционал МФУ сохранён.

МФУ Бразер однозначно рекомендован к приобретению. Данный производитель является лидирующем в Европе. Потенциальных покупателей привлекает не только надёжность оборудования, но и огромная модельная линейка. Ниже перечислим нюансы выбора МФУ Brother для использования в офисе или быту.

Что включает в себя МФУ?

Технически подобное устройство состоит из:

сканера;

копира;

принтера.

Решение «All-in-one» даёт возможность сэкономить огромное количество места на столе. При этом блоки соединены интуитивно понятно и эргономично в отличие от других производителей подобной техники.

Важно отметить особенности МФУ. Они классифицируются по технологии печати: лазерные, светодиодные, сублимационные, струйные. Главный критерий выбора – максимальный формат печати.

Бренд Brother сконцентрирован на выпуске моделей с форматом печати А4 и А3. Этого вполне достаточно для печати документов, фотографий. Широкоформатные модели в линейке отсутствуют.

Возможность печати на любом типе бумаги

Каждая модель МФУ от Brother обладает внушительным лотком для подачи бумаги. Кроме того, на устройстве присутствует LED-дисплей. Он позволяет выполнять коррекцию изображения даже без использования компьютера.

Обратите внимание на модели МФУ, которые оснащены технологией PictBridge. Она позволяет вести печать напрямую с устройства захвата изображения (например, с фотокамеры).

Персональный компьютер или ноутбук для печати не потребуется.

Многофункциональное устройство оснащено СНПГ (системой непрерывной подачи чернил). Данная система позволяет с высокой эффективностью использовать пигмент – получать изображения с высоким качеством при использовании минимального количества чернил.

В видео приводится в качестве примера выбора одна из моделей МФУ от Brother: