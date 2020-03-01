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Как выбрать МФУ Brother по характеристикам?
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До сих пор не каждый знает о том, что такое МФУ и в чём его преимущества. В России принято считать, что МФУ – это техника исключительно для офиса. Действительно, на заре распространения данного устройства так и было. Однако, производители давно изменили этот тренд. Сегодня большой популярностью пользуются МФУ (многофункциональные устройства), изначально предназначенные для использования в бытовых условиях. Главным отличием таких устройств считаются их габариты. Они компактные, но при этом весь необходимый функционал МФУ сохранён.

МФУ Бразер однозначно рекомендован к приобретению. Данный производитель является лидирующем в Европе. Потенциальных покупателей привлекает не только надёжность оборудования, но и огромная модельная линейка. Ниже перечислим нюансы выбора МФУ Brother для использования в офисе или быту.

Что включает в себя МФУ?

Что включает в себя МФУ?

Технически подобное устройство состоит из:

  • сканера;
  • копира;
  • принтера.

Решение «All-in-one» даёт возможность сэкономить огромное количество места на столе. При этом блоки соединены интуитивно понятно и эргономично в отличие от других производителей подобной техники.

Важно отметить особенности МФУ. Они классифицируются по технологии печати: лазерные, светодиодные, сублимационные, струйные. Главный критерий выбора – максимальный формат печати.

Бренд Brother сконцентрирован на выпуске моделей с форматом печати А4 и А3. Этого вполне достаточно для печати документов, фотографий. Широкоформатные модели в линейке отсутствуют.

Возможность печати на любом типе бумаги

Возможность печати на любом типе бумаги

Каждая модель МФУ от Brother обладает внушительным лотком для подачи бумаги. Кроме того, на устройстве присутствует LED-дисплей. Он позволяет выполнять коррекцию изображения даже без использования компьютера.

Обратите внимание на модели МФУ, которые оснащены технологией PictBridge. Она позволяет вести печать напрямую с устройства захвата изображения (например, с фотокамеры).

Персональный компьютер или ноутбук для печати не потребуется.

Многофункциональное устройство оснащено СНПГ (системой непрерывной подачи чернил). Данная система позволяет с высокой эффективностью использовать пигмент – получать изображения с высоким качеством при использовании минимального количества чернил.

В видео приводится в качестве примера выбора одна из моделей МФУ от Brother:

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