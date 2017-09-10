Как ставить откосы на пластиковые окна?

Пластиковые окна наиболее популярны сегодня (для любого типа недвижимости: частный дом/квартира). Однако, не будем забывать о том, что оконный проём вместе с пластиковым окном должен быть отделан качественным образом. Это позволяет выгодно вписать окна практически в любой существующий интерьер.

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Отделка откосов при помощи штукатурки

Откосы могут быть отделаны различными материалами:

штукатурка;

сэндвич-панели;

пластик;

гипсокартон.

Штукатурка – весьма распространённый способ отделки откосов. Преимущество заключается в максимальной доступности строительного материала. Однако, если речь идёт о самостоятельном монтаже, могут возникнуть трудности.

В случае сотрудничества с лидерами рынка по части приобретения и установки пластиковых окон, безусловно, можно заказать и отделку откосов. Между тем, в этом случае оптимальным выбором окажутся откосы из сэндвич-панелей.

Их монтаж не занимает большого количества времени. Однако, наличие пены в сэндвич-панели дополнительно служит эффективным теплоизолятором.

Для самостоятельного оштукатуривания откосов придётся вначале установить маяки. Для этого используется металлический профиль.

Монтаж откосов на сэндвич панели

Организация откосов в этом случае обеспечивается при помощи специализированного профиля.

Всё, что требуется от установщика в этом случае – это семь раз отмерять и один раз отрезать. Отметим, что отрезаться профиль должен под углом в 45 градусов для максимально эстетичного вида.

Однако, выполняется запиливание по месту уже в самом конце монтажа. Отрезать лишние части профиля лучше посредством пилы по пластику. Важно помнить, что сам замок профиля должен обрезаться од углом в 45 градусов. В противном случае он будет мешать во время пристёгивания.

Монтаж откосов вышеозначенным способом у профессионала занимает считанные минуты. Безусловно, неспециалист затратит больше времени (как минимум в 3 раза).

В нижеприведённом виде Алексей Земсков наглядно продемонстрирует принципы монтажа: