Как утеплить деревянные окна на зиму

С наступлением холодной поры, многие современные люди начинают решать задачу с теплоизоляцией окон. Особенно это касается тех случаев, когда конструкции изготовлены из дерева.



В приобретении современных и качественных окон помогут интернет-магазины. Если вы намерены купить деревянные конструкции, стоит ознакомиться с информацией на сайте http://permdsk.ru/.

Когда утеплять?

Прежде чем приступать к утеплению деревянных окон, необходимо понять, что это действительно является необходимым. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

наличие щелей в окнах;

образование трещин в конструкциях;

стабильность температуры в помещении.

Если вы заметили, что в комнату просачивается холодный воздух, необходимо проверить герметичность окон. Обусловлено это тем, что деревянные рамы при длительной эксплуатации постепенно рассыхаются, что приводит к образованию дефектов.

Если вы определили, что конструкции нуждаются в утеплении, выберите наиболее оптимальный способ для этого. В этом случае, следует определить, каким образом происходит потеря тепла.

Чаще всего для заполнения щелей используется монтажная пена. Утеплить откосы поможет прослойка из гипсокартона или штукатурки.

Для заполнения полученных пустот используется качественный утеплитель. К примеру, хорошим вариантом для этого является пенопласт.

Для проверки конструкции на наличие щелей, необходимо поднести руку к раме. Если дефекты имеются, вы почувствуете холодный ветерок.

Основные способы

На сегодняшний день, существует несколько способов, которые применяются для утепления деревянных окон. К самым популярным методам относятся:

использование поролона. Этот вариант применяется для заделывания сильных углублений;

герметик. Способ является наиболее подходящим для обработки небольших щелей, лучше всего использовать полиуретановый состав;

применение парафина. Материал, расплавленный на водяной бане, подходит для мелких просветов.

Также, для утепления конструкций применяются специальные уплотнители. ПВХ-изделия отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами.

Работы по утеплению можно выполнить самостоятельно, если речь идет о простых материалах. К примеру, если деревянные окна обрабатывают герметиком, лучше всего привлечь к делу профессионала, так как состав довольно быстро застывает, что вызывает определенные трудности.