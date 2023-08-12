Какие есть способы Интернет-рекламы?

Инструменты для маркетингового продвижения, которые предлагает Интернет, в значительной степени эффективнее и доступнее рекламодателю в сравнении с классическими каналами – печатные СМИ, телевидение и т.д. Во-первых, эффект от рекламной кампании бренда, товара/услуги в Интернете становится заметен практически сразу (уже через месяц после старта продвижения). Во-вторых, Интернет даёт обратную связь – можно повышать эффективность рекламы, анализируя имеющуюся информацию.

Незнание того, где заказать Интернет-рекламу в Узбекистане и ориентир исключительно на собственные силы без опыта в SMM неизбежно приведёт к неэффективному расходованию рекламного бюджета. Настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов. Положительный результат гарантирован лишь в этом случае.

Широкий спектр рекламных инструментов

Интернет предлагает внушительный инструментарий, монструозность которого шокирует обывателя (не понятно, с чего начать – что выбрать для себя):

поисковая оптимизация;

контекстная реклама;

видеореклама;

реклама в социальных сетях;

баннерная реклама;

вирусный маркетинг и т.д.

Тыкать пальцем в небо – гарантированная ошибка. Выбор рекламного инструмента следует базировать на специфике конкретного продукта (бренда, товара или услуги), предполагаемого для продвижения.

Поисковая оптимизация (SEO) относительно универсальный инструмент. Но и он должен быть «скорректирован» для конкретного рекламодателя. В ряде случаев SEO может быть бесполезна, так как в сегменте присутствует сильнейшая конкуренция.

Контекст, видео и вирусный маркетинг

Контекстная реклама предполагает использование данных об Интернет-пользователе. Это позволяет транслировать рекламные предложения, которые заведомо будут ему интересны.

Например, если пользователь смотрит обзоры по бытовым холодильникам, контекстная реклама и будет предлагать ему холодильники. Контекстная реклама может быть размещена в результатах поиска, а также в баннерах на сайтах партнёрской сети.

Реклама в видео тоже эффективна для многих направлений продуктов. Наиболее эффективный формат выявляется только на практике: оверлей, прерол, мидрол, паузрол и т.д.

Вирусный маркетинг – один из самых эффективных методов продвижения. Его суть в том, что целевая аудитория сама начинает его распространять, делиться вирусным видео или мемом. Проблема в том, что вирусный контент создать не так просто даже для профессиональных рекламщиков.

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В видео SMM-маркетолог разберёт все инструменты Интернет-маркетинга: