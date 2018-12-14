Как избавиться от зависимости от наркотиков?

Проблема наркомании из года в год лишь увеличивается. Видно это по общему количеству наркозависимых. Вряд ли будет преувеличением сказать, что наркомания – это настоящая трагедия, справиться с которой можно лишь сообща. Действительно, все эти сказки о силе воли, которая позволила самостоятельно побороть тягу к героину, опиуму и т.д. не выдерживают никакой профессиональной критики. Человек бессилен перед наркотиками и избавиться от зависимости от может лишь посредством посторонней профессиональной помощи. Ключевое слово в вышеприведённом предложении «ПРОФЕПССИОНАЛЬНОЙ». Многие этот термин неправильно трактуют. Укладывать наркозависимого в наркодиспансер – не лучшее решение, если Вы ожидаете исцеления. 3

Наркотический диспансер может снять острую ломку у наркомана. В прямом смысле спасти его жизнь в этот острый и опасный момент. Но, если речь идёт о борьбе с зависимостью – здесь вряд ли будут достигнуты действительно заметные успехи. Если Вы полагаете, что наркоман, стоявший на грани жизни и смерти вдруг одумается и поймёт, куда ведёт дорога наркотиков, то глубоко заблуждаетесь. Чтобы ни стояло на другой чаше весов – наркоман всегда выберет наркотики. Такова природа человеческого мозга. Избавить от зависимости и снова внедрить победившего наркоманию в социум позволяет только комплексная реабилитация.

Профессиональный подход к реабилитации

Сегодня практикуется очень много различных методик и практик, направленных на изменение отношения к жизни у зависимого. Вот лишь небольшая часть из них:

религия (привнесение Бога в свою жизнь, чтение молитв, заучивание Библии и т.д.);

психологическое подавление;

психологическая поддержка и сопровождение.

Опыт показал, что лишь последний путь демонстрирует устойчивые результаты на долгосрочной перспективе. Суть его в том, что зависимый находится среди аналогичных себе (наркозависимых, сумевших побороть зависимость). Безусловно, помимо этого регулярно проводится работа с психологом.

Помимо работы с психикой на реабилитационном курсе зависимый заново учится дисциплине, правильному питанию, активному образу жизни (физические нагрузки, интерес ко всему новому, выход из зоны комфорта).

Можно ли рассчитывать на полное исцеление

Успех в борьбе с наркоманией на 95% зависит от самого зависимого. Нельзя вонзить штырь в затылок человеку и перепрошить его мозг. Однако, если зависимый действительно осознаёт всю тяжесть собственного положения и искренне желает избавиться от наркозависимости, положительные результаты не заставят себя долго ждать.

В борьбе с наркоманией необходимо знать простую истину – борьба с наркотиками идёт на протяжении всей жизни. Нельзя пройти курс реабилитации стать абсолютно здоровым, «чистым».

Тело безусловно очищается от наркотиков (причём достаточно быстро). Но при действительно интенсивных психологических стрессах (смерть любимого человека, проблемы в семье и т.д.) всегда будет в мыслях «лампочка» манящая к сиюминутному расслаблению и прокрастинации проблем. Цель реабилитации – научить человека не реагировать на этот призыв, даже в условиях сильного психологического потрясения.

В видео рассказывается о возможных путях избавления от наркотиков: