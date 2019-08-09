Назначение газорегуляторных пунктов, что это и их виды

Газорегуляторный пункт (ГРП) – это целый комплекс различного оборудования, который используется для того, чтобы снизить входное газовое давление до определённого уровня, и при этом поддерживать его на выходе на уровне примерно одного и того же значения.

На сегодняшний день их разновидностей существует немало, зависимо от технологического устройства и от области применения, ознакомиться подробнее с видами ГРП, ГРУ и ГРПБ можно на сайте компании EKOIN https://ekoin.com.ua/gazoraspredelitelnyie-punktyi.

Разновидности ГРП по виду размещения

ГРП шкафной . Все технологическое оборудование умещается в один специально сделанный под него шкаф, для создания которого использованы термостойкие материалы.

. Все технологическое оборудование умещается в один специально сделанный под него шкаф, для создания которого использованы термостойкие материалы. Газорегуляторная установка. В ней у оборудования каких-либо конструкций для ограждения не имеется. Она установлена на специальной раме и обычно ставится на открытой местности и обязательно под навесом, чтобы была защищена от осадков. Эта установка может находиться и в помещениях, где также вмонтировано использующее газ оборудование.

В ней у оборудования каких-либо конструкций для ограждения не имеется. Она установлена на специальной раме и обычно ставится на открытой местности и обязательно под навесом, чтобы была защищена от осадков. Эта установка может находиться и в помещениях, где также вмонтировано использующее газ оборудование. Блочный газорегуляторный пункт. В данном случае спецоборудование может размещаться в специально отведённом под него здании. Также оно может быть вмонтировано на открытой площадке или в отдельно взятом помещении. В отличие от всех вышеописанных видов, это изделие не совсем обычное – оно не полностью собирается на заводе.

Классификация ГРП

ГРП можно классифицировать, полагаясь на следующие факторы:

Назначение. Различают ГРП для домашнего использования и для эксплуатации на заводах, фабриках.

Количество выходов. Минимальное количество выходов для ГРП составляет 1, но может быть и больше.

По внутренним схемам:

редуцирование представлено 1-й линией;

помимо главной линии редуцирования имеется и дополнительная;

4 линии редуцирования, 2 из которых главные (имеют разное давление на выходе), а другие 2 – дополнительные;

Тоже 4 линии и также 2 основные и 2 дополнительные, но в данном случае редуцирование осуществляется последовательно через 1 или несколько выходов.

Для тех ГРП, у которых на выходах, независимо от их количествах, давление идентично, возможно наличие как одинаковой, так и разной пропускной способности.

Если пропускная способность разная, то такие пункты подходят для того, чтобы передавать газ сразу на несколько не связанных между собой объектов.

Также они используются для того, чтобы менять газоснабжение в зависимости от сезона (зима/лето). То есть, зимой газ поступает по одному принципу, а летом – по-другому.