Как озвучить видео

Многие из нас, очень любят смотреть фильмы и мультфильмы иностранного происхождения или слушать любимую радиостанцию. Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь, не нужно учить язык носителя. Для этого существует профессия диктора.
Дикторы работают на радио, озвучивают фильмы, сериалы, мультики, различные телепередачи. В общем – это человек, голос которого знают многие, но не все видели его и узнают на улице.
Данная профессия на сегодняшний день является востребованной. Связано это с популяризацией аудиоисточников информации. Работать можно дома, а весь необходимый материал отправлять через интернет.
В обязанности диктора входит начитывать текст в зависимости от необходимой тематики.
Положительные стороны профессии:
- Большой поток разнообразной и полезной информации.
- Работа на дому.
- Карьерный рост.
- Возможность увеличения дохода.
- Популярность.
Недостатки работы:
- монотонность;
- ненормированный рабочий день;
- плавающий график заказов.
Умения и навыки
Основное для работы диктором, умение управлять своим голосом. Правильно выражать весь спектр эмоций при помощи интонации и громкости. Умение делать акценты на самом важном. Скорость и правильность чтения.
Для того чтобы стать диктором, необходимо обладать приятным голосом. Говорить без ярко выраженного акцента. Быть стрессоустойчивым и коммуникабельным.
Знать язык программистов и работать с аппаратурой записывающей звуки.
Дикторами, конечно же, не рождаются. Этот навык можно развить и усовершенствовать. Для этого существуют курсы ораторского искусства. Услуги по настройке речи и правильной подаче голоса предлагают учителя речи и актерского мастерства.
На сегодняшний, день в России много знаменитых голосов, вот некоторые из них:
- Виноградов Антон – голос радио Рекорд;
- Чонишвили Сергей – голос телеканала СТС;
- Зубкова Ольга – Голос Анджелины Джоли;
- Ивасишина Елена –голос радио Ретро ФМ;
- Клюквин Александр – голос канала Россия-1.
Сам себе диктор
Если вы решили попробовать себя в роли диктора, перед началом выберите для работы с голосом необходимую программу. В Интернете их очень много.
Для начала запишите на любое электронное устройство видео. Загрузите это видео в компьютер и воспользуйтесь программой для озвучки. Следуя инструкциям, обработайте видео и наслаждайтесь результатом.
Вот некоторые из популярных программ для озвучки:
- Movavi;
- MP3 Editor;
- VirtualDub;
- МультиПульт;
- Ardour.