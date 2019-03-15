он думал и был вознагражден идеей

Как озвучить видео

15 марта 2019

Многие из нас, очень любят смотреть фильмы и мультфильмы иностранного происхождения или слушать любимую радиостанцию. Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь, не нужно учить язык носителя. Для этого существует профессия диктора.
Как озвучить видео
Дикторы работают на радио, озвучивают фильмы, сериалы, мультики, различные телепередачи. В общем – это человек, голос которого знают многие, но не все видели его и узнают на улице.

Данная профессия на сегодняшний день является востребованной. Связано это с популяризацией аудиоисточников информации. Работать можно дома, а весь необходимый материал отправлять через интернет.

В обязанности диктора входит начитывать текст в зависимости от необходимой тематики.

Положительные стороны профессии:

  1. Большой поток разнообразной и полезной информации.
  2. Работа на дому.
  3. Карьерный рост.
  4. Возможность увеличения дохода.
  5. Популярность.

Недостатки работы:

  • монотонность;
  • ненормированный рабочий день;
  • плавающий график заказов.

Умения и навыки

Основное для работы диктором, умение управлять своим голосом. Правильно выражать весь спектр эмоций при помощи интонации и громкости. Умение делать акценты на самом важном. Скорость и правильность чтения.

Для того чтобы стать диктором, необходимо обладать приятным голосом. Говорить без ярко выраженного акцента. Быть стрессоустойчивым и коммуникабельным.
Знать язык программистов и работать с аппаратурой записывающей звуки.

Как озвучить видео

Дикторами, конечно же, не рождаются. Этот навык можно развить и усовершенствовать. Для этого существуют курсы ораторского искусства. Услуги по настройке речи и правильной подаче голоса предлагают учителя речи и актерского мастерства.

На сегодняшний, день в России много знаменитых голосов, вот некоторые из них:

  • Виноградов Антон – голос радио Рекорд;
  • Чонишвили Сергей – голос телеканала СТС;
  • Зубкова Ольга – Голос Анджелины Джоли;
  • Ивасишина Елена –голос радио Ретро ФМ;
  • Клюквин Александр – голос канала Россия-1.

Сам себе диктор

Если вы решили попробовать себя в роли диктора, перед началом выберите для работы с голосом необходимую программу. В Интернете их очень много.

Для начала запишите на любое электронное устройство видео. Загрузите это видео в компьютер и воспользуйтесь программой для озвучки. Следуя инструкциям, обработайте видео и наслаждайтесь результатом.

Вот некоторые из популярных программ для озвучки:

  • Movavi;
  • MP3 Editor;
  • VirtualDub;
  • МультиПульт;
  • Ardour.



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