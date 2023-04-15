CPC - что это такое в рекламе и методика расчета. Узнайте, как вычисляется цена перехода по рекламному баннеру.
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CPC — что это такое в рекламе и методика расчета

15 апреля 2023

Интернет успешно прикончил рекламу на телевидении и радио в известной степени. А именно, теперь рекламу там заказывают только крупные, международные бренды. Частные предприниматели предпочитают продвигать собственные товары и услуги через поисковую выдачу в Яндексе, социальные сети – денег приходится затрачивать меньше, а эффективности больше.

Наиболее востребованной моделью оплаты контекстной рекламы в Интернете остаётся CPC (Coast per Click). То есть, заказчик рекламы платить не за показы рекламы, а за клики – то есть, за переходы по рекламным баннерам на целевую страницу (например, на лендинг). Калькулятор CPC позволит рассчитать стоимость клика для конкретной рекламной кампании в сети.

Эффективность модели CPC

Эффективность модели CPC

Предприниматели выбирают именно оплату за клики не только по причине перехода потенциально заинтересованного в их продукте пользователя. Такая модель оплаты позволяет получать массу полезной аналитики:

  • степень окупаемости применяемых в рекламной кампании баннеров;
  • максимальная стоимость клика;
  • оценка эффективности различных видов баннеров (текстовые, видеобаннеры и т.д.);
  • степень конверсии (переход из посетителя сайта в продажу товара или услуги);
  • попадание в поисковую выдачу и т.д.

Означенные критерии для оценки рекламной кампании позволяют корректировать её таким образом, чтобы получать наибольшую эффективность в продолжительной перспективе.

Ведь как только рекламная кампания создана в админпанели выбранной контекстной сети, она должна пройти модерацию (не более часа). Сразу после модерации реклама начинает работать.

Разные схемы оплаты CPC

Разные схемы оплаты CPC

Естественно, если потенциальные клиенты кликают по рекламным баннерам заказчика, с баланса последнего рекламная сеть списывает деньги. Сколько именно будет списано средств зависит от выбранной модели оплаты.

К примеру, рекламодатель может выбрать фиксированную ставку. В этом случае при каждом клике будет списываться строго определённая, указанная ранее стоимость.

Однако большая часть рекламодателей использует аукцион для определения стоимости клика в конкретном рекламном месте (например, в верхней части поисковой выдачи Яндекса).

Аукцион происходит автоматически и размещён будет рекламодатель, который предложил большую цену (выиграл в аукционе). В админпанели легко задаются пределы ставок в аукционе.

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Максим Босов доходчиво объяснит суть маркетинговой метрики CPC:



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