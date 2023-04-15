Интернет успешно прикончил рекламу на телевидении и радио в известной степени. А именно, теперь рекламу там заказывают только крупные, международные бренды. Частные предприниматели предпочитают продвигать собственные товары и услуги через поисковую выдачу в Яндексе, социальные сети – денег приходится затрачивать меньше, а эффективности больше.

Наиболее востребованной моделью оплаты контекстной рекламы в Интернете остаётся CPC (Coast per Click). То есть, заказчик рекламы платить не за показы рекламы, а за клики – то есть, за переходы по рекламным баннерам на целевую страницу (например, на лендинг). Калькулятор CPC позволит рассчитать стоимость клика для конкретной рекламной кампании в сети.

Эффективность модели CPC

Предприниматели выбирают именно оплату за клики не только по причине перехода потенциально заинтересованного в их продукте пользователя. Такая модель оплаты позволяет получать массу полезной аналитики:

степень окупаемости применяемых в рекламной кампании баннеров;

максимальная стоимость клика;

оценка эффективности различных видов баннеров (текстовые, видеобаннеры и т.д.);

степень конверсии (переход из посетителя сайта в продажу товара или услуги);

попадание в поисковую выдачу и т.д.

Означенные критерии для оценки рекламной кампании позволяют корректировать её таким образом, чтобы получать наибольшую эффективность в продолжительной перспективе.

Ведь как только рекламная кампания создана в админпанели выбранной контекстной сети, она должна пройти модерацию (не более часа). Сразу после модерации реклама начинает работать.

Разные схемы оплаты CPC

Естественно, если потенциальные клиенты кликают по рекламным баннерам заказчика, с баланса последнего рекламная сеть списывает деньги. Сколько именно будет списано средств зависит от выбранной модели оплаты.

К примеру, рекламодатель может выбрать фиксированную ставку. В этом случае при каждом клике будет списываться строго определённая, указанная ранее стоимость.

Однако большая часть рекламодателей использует аукцион для определения стоимости клика в конкретном рекламном месте (например, в верхней части поисковой выдачи Яндекса).

Аукцион происходит автоматически и размещён будет рекламодатель, который предложил большую цену (выиграл в аукционе). В админпанели легко задаются пределы ставок в аукционе.

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Максим Босов доходчиво объяснит суть маркетинговой метрики CPC: