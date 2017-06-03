Как создать интерьер ресторана?

Начинающий предприниматель, который только планирует организовать свой первый ресторан, большое количество внимания уделяет:

кухне, которая будет подаваться гостям;

площади залов;

расположению ресторана территориально и т.д.

Действительно, на первом этапе организации забот хватает. И кажется, будто бы дизайн – это вещь совершенно незначительная. В лучшем случае она необходима для создания собственного стиля заведению и только…

На самом деле это грубейшая ошибка, которая в дальнейшем постоянно будет оказывать негативное влияние на прибыль. Здесь можно заказать профессиональное создание интерьеров для заведений общественного питания.

Почему интерьер обладает большим значением?

Секрет кроется в следующем. На самом деле, если человек лишь единожды придёт в ресторан с целью пообедать, то от него владельцу заведения в принципе никакой пользы не будет.

Задача кроется в том, чтобы заполучить человека в качестве постоянного клиента. Другими словами, необходимо сделать так, чтобы он хотя бы один раз в день приходил есть в ресторан.

Чем больше постоянных клиентов, тем выше прибыль. Регулярное рекламное продвижение гарантированно позволит привлекать новых гурманов. Но удержать их получится отнюдь не только при помощи кухни.

Строго говоря, творить кулинарные шедевры вряд ли получится. Ведь всё упирается в деньги. Между тем, в любом городе уже существует порядочное количество ресторанов, которые вполне привлекательны по части меню. Следовательно, конкуренция требует других подходов.

Рекомендации, в отношении организации интерьера

От преобладающего цвета в интерьере зала зависит то, насколько человек будет обедать. Чем дольше он сидит в зале, тем выше вероятность того, что он закажет что-нибудь. Естественно, это относится далеко не ко всем посетителям…

Тем не менее, обеспечение комфорта, а также скрытое использование приёмов с цветовой гаммой гарантированно дадут возможность развить ресторан и получить собственную аудиторию.

Комфорт, в том числе достигается посредством использования мягкой мебели, «обнимающего» освещения.

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В видео будет продемонстрировано, как создавался дизайн интерьера очередного арт-кафе: