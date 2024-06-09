Популярность профессии IT определяет высокую востребованность подобных специалистов в различных областях от промышленности до научных разработок.
Особенность этого вида деятельности при современном развитии системы телекоммуникаций наложило на неё определённые ограничения и в тоже время предоставило определённую свободу выбора места и времени организации труда и отдыха.
Задачи аутстаффинга IT специалистов
В перечень основных задач, которые входят в ИТ аутстаффинг, входят:
- Запуск новых предложений, проектов, интернет-ресурса, научных и прикладных разработок.
- Разработка плана развития проекта, компании, научного направления.
- Привлечение специалиста с редкой и уникально профессией или специальными знаниями и навыками.
- Решение задач, которые напрямую не связаны с задачами сотрудников, входящих в основной штат компании.
- Помощь штатным специалистам, если они не справляются или не успевают в отведённое время, согласно заключённого договора.
- Оперативная доработка разработанного программного продукта (выполненной и сданной работы, если отсутствует возможность привлечения штатных сотрудников.
- Ускорение выполнения условия заключённого договора при попадании в цейтнот.
- Вывод определённого количества персонала за штат, например, при проведении реинжиниринга.
Особенно аутстафф it стал популярным в последнее время. Это объясняется целым рядом ограничений, которые связаны с организацией работы IT специалистов в больших коллективах.
Это прежде всего большие материальные затраты на приобретение и поддержание в рабочем состоянии большого количества высокопроизводительной и достаточно дорогой вычислительной техники, большими материальными издержками, снижающими общую прибыть компании
Преимущества и недостатки
Опыт последних лет в области аутстаффинга ИТ персонала позволил выявить целый ряд преимуществ организации работы таких специалистов. К этим преимуществам относятся:
- С помощью хорошо отлаженной системы можно обеспечить достаточно быстрый поиск требуемого специалиста, что может гарантировать быстрое и своевременное выполнение заданного проекта.
- Существенно удаётся сократить издержки и налоговую нагрузку на финансы компании.
- Наём специалиста на конкретный (любой) срок, который требуется для решения поставленной задачи.
- Быстрый контакт гарантирует быстрый и своевременный контроль за исполнением поставленных задач.
- Обмет опытом между широким кругом специалистов.
- Выбор специалистов с узкоспециальными знаниями в требуемой области.
- Отсутствие необходимости организации рабочего места для специалиста.