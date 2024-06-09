Популярность профессии IT определяет высокую востребованность подобных специалистов в различных областях от промышленности до научных разработок.

Особенность этого вида деятельности при современном развитии системы телекоммуникаций наложило на неё определённые ограничения и в тоже время предоставило определённую свободу выбора места и времени организации труда и отдыха.

Задачи аутстаффинга IT специалистов

В перечень основных задач, которые входят в ИТ аутстаффинг, входят:

Запуск новых предложений, проектов, интернет-ресурса, научных и прикладных разработок.

Разработка плана развития проекта, компании, научного направления.

Привлечение специалиста с редкой и уникально профессией или специальными знаниями и навыками.

Решение задач, которые напрямую не связаны с задачами сотрудников, входящих в основной штат компании.

Помощь штатным специалистам, если они не справляются или не успевают в отведённое время, согласно заключённого договора.

Оперативная доработка разработанного программного продукта (выполненной и сданной работы, если отсутствует возможность привлечения штатных сотрудников.

Ускорение выполнения условия заключённого договора при попадании в цейтнот.

Вывод определённого количества персонала за штат, например, при проведении реинжиниринга.

Особенно аутстафф it стал популярным в последнее время. Это объясняется целым рядом ограничений, которые связаны с организацией работы IT специалистов в больших коллективах.

Это прежде всего большие материальные затраты на приобретение и поддержание в рабочем состоянии большого количества высокопроизводительной и достаточно дорогой вычислительной техники, большими материальными издержками, снижающими общую прибыть компании

Преимущества и недостатки

Опыт последних лет в области аутстаффинга ИТ персонала позволил выявить целый ряд преимуществ организации работы таких специалистов. К этим преимуществам относятся: