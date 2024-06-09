Аутстаффинг IT специалистов — что это
идеи за чашечкой кофе

Аутстаффинг IT специалистов — что это

9 июня 2024

Популярность профессии IT определяет высокую востребованность подобных специалистов в различных областях от промышленности до научных разработок.

Особенность этого вида деятельности при современном развитии системы телекоммуникаций наложило на неё определённые ограничения и в тоже время предоставило определённую свободу выбора места и времени организации труда и отдыха.

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Задачи аутстаффинга IT специалистов

В перечень основных задач, которые входят в ИТ аутстаффинг, входят:

  • Запуск новых предложений, проектов, интернет-ресурса, научных и прикладных разработок.
  • Разработка плана развития проекта, компании, научного направления.
  • Привлечение специалиста с редкой и уникально профессией или специальными знаниями и навыками.
  • Решение задач, которые напрямую не связаны с задачами сотрудников, входящих в основной штат компании.
  • Помощь штатным специалистам, если они не справляются или не успевают в отведённое время, согласно заключённого договора.
  • Оперативная доработка разработанного программного продукта (выполненной и сданной работы, если отсутствует возможность привлечения штатных сотрудников.
  • Ускорение выполнения условия заключённого договора при попадании в цейтнот.
  • Вывод определённого количества персонала за штат, например, при проведении реинжиниринга.

Особенно аутстафф it стал популярным в последнее время. Это объясняется целым рядом ограничений, которые связаны с организацией работы IT специалистов в больших коллективах.

Это прежде всего большие материальные затраты на приобретение и поддержание в рабочем состоянии большого количества высокопроизводительной и достаточно дорогой вычислительной техники, большими материальными издержками, снижающими общую прибыть компании

Преимущества и недостатки

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Опыт последних лет в области аутстаффинга ИТ персонала позволил выявить целый ряд преимуществ организации работы таких специалистов. К этим преимуществам относятся:

  • С помощью хорошо отлаженной системы можно обеспечить достаточно быстрый поиск требуемого специалиста, что может гарантировать быстрое и своевременное выполнение заданного проекта.
  • Существенно удаётся сократить издержки и налоговую нагрузку на финансы компании.
  • Наём специалиста на конкретный (любой) срок, который требуется для решения поставленной задачи.
  • Быстрый контакт гарантирует быстрый и своевременный контроль за исполнением поставленных задач.
  • Обмет опытом между широким кругом специалистов.
  • Выбор специалистов с узкоспециальными знаниями в требуемой области.
  • Отсутствие необходимости организации рабочего места для специалиста.



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