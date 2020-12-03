Как делается запуск и настройка контекстной рекламы Google Ads?

Относительно недавно в Google произошёл ребрендинг. Привычный многим сервис контекстной рекламы Google Adwords превратился в Google Ads. Сменилось название, но суть осталась прежней. Данный инструмент продолжает оставаться одним из самых эффективных с точки зрения продвижения бизнеса в Интернете. При этом в сравнении с другими видами рекламы, контекст даёт возможность получить сравнимую отдачу по продажам, медийной узнаваемости за гораздо меньшие деньги (при сравнении с рекламой на ТВ).

Сложность для предпринимателя представляет настройка рекламных кампаний. Чтобы заказать настройку контекстной рекламы, рекомендуем обращаться к профессионалам, предоставляющим ряд гарантий. Ниже опишем, как ведётся планомерное формирование рекламной кампании в контекстной сети.

Базовые принципы настройки

Рекомендуем придерживаться классического подхода:

выявление целей и задач;

поиск ключевых запросов;

тонкая настройка рекламной кампании (устройства, тип сети, ставки, бюджеты, место для показов объявлений и т.д.);

составление текстов объявлений;

связь Google Ads и Google Analytics;

автоматизация простановки тегов.

Начинать необходимо с выявления реальных задач будущей рекламной кампании. Цели могут быть различными – от наращивания узнаваемости бренда до увеличения продаж. Если цели разные, но и пути их достижения будут разниться.

Ключевые запросы, которые в последующем будут использоваться для составления объявлений, должны браться не с потолка. Выявляются они при помощи специального инструмента – он присутствует в Google Ads.

Возможность тонкой настройки объявлений позволит с высокой точностью выделить именно целевую аудиторию продукта заказчика.

Сложности, которые могут возникнуть у непрофессионала

Действительно, на YouTube масса видео по настройке Google Ads. Однако, Интернет меняется с такой скоростью, что данные в этих видео рекомендации становятся неактуальными уже через считанные месяцы.

Профессиональный подход позволяет не только произвести настройку, но и оценивать эффективность созданных рекламных кампаний. Получаемая аналитика – необходимая база для коррекций.

Часто приходится экспериментировать не только с текстом объявлений, но и с местом их расположения, бюджетами и т.д.

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В видео представлен двухчасовой гайд для начинающих специалистов в настройке контекстной рекламы: