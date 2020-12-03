Как делается запуск и настройка контекстной рекламы Google Ads?

Относительно недавно в Google произошёл ребрендинг. Привычный многим сервис контекстной рекламы Google Adwords превратился в Google Ads. Сменилось название, но суть осталась прежней. Данный инструмент продолжает оставаться одним из самых эффективных с точки зрения продвижения бизнеса в Интернете. При этом в сравнении с другими видами рекламы, контекст даёт возможность получить сравнимую отдачу по продажам, медийной узнаваемости за гораздо меньшие деньги (при сравнении с рекламой на ТВ).
Сложность для предпринимателя представляет настройка рекламных кампаний. Чтобы заказать настройку контекстной рекламы, рекомендуем обращаться к профессионалам, предоставляющим ряд гарантий. Ниже опишем, как ведётся планомерное формирование рекламной кампании в контекстной сети.
Базовые принципы настройки
Рекомендуем придерживаться классического подхода:
- выявление целей и задач;
- поиск ключевых запросов;
- тонкая настройка рекламной кампании (устройства, тип сети, ставки, бюджеты, место для показов объявлений и т.д.);
- составление текстов объявлений;
- связь Google Ads и Google Analytics;
- автоматизация простановки тегов.
Начинать необходимо с выявления реальных задач будущей рекламной кампании. Цели могут быть различными – от наращивания узнаваемости бренда до увеличения продаж. Если цели разные, но и пути их достижения будут разниться.
Ключевые запросы, которые в последующем будут использоваться для составления объявлений, должны браться не с потолка. Выявляются они при помощи специального инструмента – он присутствует в Google Ads.
Возможность тонкой настройки объявлений позволит с высокой точностью выделить именно целевую аудиторию продукта заказчика.
Сложности, которые могут возникнуть у непрофессионала
Действительно, на YouTube масса видео по настройке Google Ads. Однако, Интернет меняется с такой скоростью, что данные в этих видео рекомендации становятся неактуальными уже через считанные месяцы.
Профессиональный подход позволяет не только произвести настройку, но и оценивать эффективность созданных рекламных кампаний. Получаемая аналитика – необходимая база для коррекций.
Часто приходится экспериментировать не только с текстом объявлений, но и с местом их расположения, бюджетами и т.д.
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В видео представлен двухчасовой гайд для начинающих специалистов в настройке контекстной рекламы: