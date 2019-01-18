Как работают головные микрофоны

Раньше, когда не было радиотехники, люди, выступая на сцене, пытались говорить очень громко, чтобы слышно было на самом последнем ряду. Сейчас же все вышло на новый уровень, и человечество придумало удивительное устройство — микрофон.

Таких изделий очень много, и все они разные: проводные, беспроводные, вокальные, головные и так далее. Сегодня на рынке музыкальной аппаратуры и прочих комплектующих очень популярны устройства без проводов. Примером вам может послужить головной микрофон sennheiser, который довольно известен и используется на телевидении и различных концертах.

Что это такое

Головной микрофон или же гарнитура является одним из устройств систем связи, которые имеют крепления как к голове, так и к одежде. У такого вида устройств есть два очень важных преимущества над петличной аппаратурой:

Близкое расположение ко рту рта. Находятся на равном расстоянии относительно ротовой полости.

Благодаря этим двум положительным качествам звук будет чистым, и вы получите постоянное значение коэффициента усиления.

У таких микрофонов есть два способа крепления:

фиксация на одном ухе;

наличие затылочной дужке, которая дает возможность закрепить микрофон сразу на два уха.

Используя второй вариант, шанс надежной фиксации устройства значительно увеличивается, при этом корпус из металла не будет вызывать ощущения дискомфорта независимо от того, насколько долго вы им пользуетесь.

Важный факт, который значительно виляет на проведение качественного тв-шоу, спектакля театра, лекции или семинара — это количество людей, которые будут использовать один и тот же микрофон. Если устройство будет носиться несколькими работниками тв-студии или театра, то стоит подбирать гибкое крепление микрофонной дужки.

Принцип работы

Головные микрофоны работают по довольно простому алгоритму. Вся конструкция состоит из корпуса, который крепится на голову, блока передачи сигналов, расположенном чаще всего на поясе под одеждой.

Когда человек говорит, его голос передается на динамики при помощи той самой коробочки, которая расположена у него на уровне таза. Она передает радиосигналы на пульт управления, на котором оператор может управлять частотным уровнем звука. Дальше он передается на колонки.

Возможно, что передачи на панель контроля звука может и не быть: голос сразу будет идти на динамики по тому же принципу передачи радиосигнала, что чаще всего можно заметить во время проведения лекций или семинаров.