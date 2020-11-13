Несмотря на то, что большой объем рекламы теперь перешел в режим работы онлайн на просторы Интернета, классическая наружная реклама никуда не делась. Она по-прежнему очень актуальна, эффективна и востребована.
С учетом того, что стоит она относительно недорого, затраты себя с лихвой окупают. Поэтому, компаний, предлагающих изготовление рекламной продукции и материалов, много. И спрос на их услуги высокий. Широкий выбор оборудования для производства рекламы представлен на сайте компании Challenger тут.
Какое оборудование используется для производства рекламы
Все зависит от того, что именно за материал и в каком формате изготавливается. Чаще всего для изготовления рекламы используют следующие виды оборудования:
- УФ-принтеры. Используются преимущественно для печати надписей и изображений на рекламной сувенирной продукции. Это могут быть ручки, кружки, блокноты, футболки и многое другое.
- Интерьерные принтеры. Из самого названия понятно, для чего предназначено такое оборудование. Интерьерная печать может быть использована не только для декора, но и изготовления качественных рекламных материалов высокого разрешения и качества для размещения внутри помещений. Соответственно и используемые краски и чернила максимально безопасные.
- Широкоформатные принтеры. С их помощью печатают большие баннеры, которые устанавливаются на улице, рекламных щитах, фасадах зданий и т. д.
- Лазерно-гравировальные машины. Также используется для создания фирменного стиля, нанесения логотипа на рекламную продукцию.
- Фрезерно-гравировальные машины. Используются при производстве рекламной сувенирной продукции.
- Лазерные маркировщики для производства рекламы.
Как изготавливают рекламную продукцию
В основном это печатная или сувенирная продукция. Наиболее распространены:
- баннеры
- буклеты
- рекламные щиты
- временные наклейки
- сувенирная продукция
- флаеры
- листовки и многое другое.
Баннеры, рекламные щиты, наклейки на стекла и витрины привлекают внимание. Мелкая печатная продукция раздается на улице, разносится по почтовым ящикам и тоже эффективна.
Сувенирная продукция может быть использована во время рекламных кампаний или ее дарят клиентам в честь каких-то праздников. Все это не ново, используется не один десяток лет, но от этого не становится менее эффективным.
Тем более что многие люди не проводят так много времени в интернете, чтобы полностью переходить на онлайн рекламу. Поэтому рекламу продолжают печатать. Это недорого и это работает!