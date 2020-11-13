Несмотря на то, что большой объем рекламы теперь перешел в режим работы онлайн на просторы Интернета, классическая наружная реклама никуда не делась. Она по-прежнему очень актуальна, эффективна и востребована.

С учетом того, что стоит она относительно недорого, затраты себя с лихвой окупают. Поэтому, компаний, предлагающих изготовление рекламной продукции и материалов, много. И спрос на их услуги высокий. Широкий выбор оборудования для производства рекламы представлен на сайте компании Challenger тут .

Какое оборудование используется для производства рекламы

Все зависит от того, что именно за материал и в каком формате изготавливается. Чаще всего для изготовления рекламы используют следующие виды оборудования:

УФ-принтеры. Используются преимущественно для печати надписей и изображений на рекламной сувенирной продукции. Это могут быть ручки, кружки, блокноты, футболки и многое другое.

Интерьерные принтеры. Из самого названия понятно, для чего предназначено такое оборудование. Интерьерная печать может быть использована не только для декора, но и изготовления качественных рекламных материалов высокого разрешения и качества для размещения внутри помещений. Соответственно и используемые краски и чернила максимально безопасные.

Широкоформатные принтеры. С их помощью печатают большие баннеры, которые устанавливаются на улице, рекламных щитах, фасадах зданий и т. д.

Лазерно-гравировальные машины. Также используется для создания фирменного стиля, нанесения логотипа на рекламную продукцию.

Фрезерно-гравировальные машины. Используются при производстве рекламной сувенирной продукции.

Лазерные маркировщики для производства рекламы.

Как изготавливают рекламную продукцию

В основном это печатная или сувенирная продукция. Наиболее распространены:

баннеры

буклеты

рекламные щиты

временные наклейки

сувенирная продукция

флаеры

листовки и многое другое.

Баннеры, рекламные щиты, наклейки на стекла и витрины привлекают внимание. Мелкая печатная продукция раздается на улице, разносится по почтовым ящикам и тоже эффективна.

Сувенирная продукция может быть использована во время рекламных кампаний или ее дарят клиентам в честь каких-то праздников. Все это не ново, используется не один десяток лет, но от этого не становится менее эффективным.

Тем более что многие люди не проводят так много времени в интернете, чтобы полностью переходить на онлайн рекламу. Поэтому рекламу продолжают печатать. Это недорого и это работает!