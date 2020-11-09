Как правильно раскрутить аккаунт в Инстаграм

Почему у одних блогеров страница в Инстаграм популярная, получает всегда много лайков и подписчиков, а другие часто остаются в безвестности, несмотря на то что контент примерно одинаковый?

Кроме того те кто остается в аутсайдерах, часто теряют интерес к ведению своей страницы, так это не дает никакого эффекта. Они вскоре перестают публиковать новые фото и посты, могут совсем забросить страницу. Всё дело в грамотном подходе к раскрутке, ведь далеко не у всех это получается. Заказать эффективную раскрутку в Инстаграм можно на сайте https://raskrutka-instagram.com.ua/.

Как правильно раскрутить Инстаграм страницу

Для начала необходимо создать аккаунт, выбрать интересный аватар, имя, понятное и краткое описание, чтобы люди сразу получали информацию о том, какой тематики блог.

Необходимо наполнить его хотя бы немного контентом, чтобы привлеченные пользователи смогли найти что-то интересное. Если страница будет пустая, привлеченные пользователи быстро её покинут.

Подписчики

Для начала можно попросить своих друзей подписаться на страницу. Ничего плохого не будет в том, если пользователь прибегнет к услуге искусственной накрутки, чтобы улучшить свои статистические показатели.

Но конечная цель всегда — это живая аудитория в большом количестве. Её можно будет накрутить с помощью таргетированной рекламы, взаимного пиара, участия в гивах, организации конкурсов и публикации интересного контента, который подписчики будут с нетерпением ждать каждый раз.

Стиль постов

Лучше выбрать какую-то определенную цветовую гамму или стиль и придерживаться его. Это важно для того чтобы создать свой имидж для блока, сделать его узнаваемым. Картинки или видео можно дополнительно снабжать защитным водяным знаком, чтобы другие страницы не могли красть контент.

Хотя это не помешает им, если не будет интересно. Но те, кто смотрит эти посты там, увидят название блога. Тоже хоть какая-то реклама. Для того чтобы привлекать внимание подписчиков, необходимо делать качественный контент, пользоваться хэштегами, публиковать новые посты в часы, когда люди больше всего сидят в Инстаграм.

Каждый свой новый пост можно репостить в Сториз, чтобы пользователи и подписчики могли увидеть его. А то часто в ленте он остается незамеченным.

Услуги специалистов

В данном случае речь идет об услугах частных и SMMщиков, либо специальных студии. Лучше отдать предпочтение второму варианту, так как это полноценная организация, которая работает официально, заключает договор и предоставляет гарантии результата и качества.