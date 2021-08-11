Методы лечения кровоточивости десен

Даже если с самими зубами всё в порядке, может возникнуть такая проблема, как кровоточивость десен, с которой сталкивается огромное количество людей.

Замечают эту проблему, например, когда чистят зубы, потому что видят кровь, выплевывая зубную пасту, либо кушаю те или иные продукты. Например, это может быть яблоко, когда в области надкусывания видны следы крови.

Очень многие люди не придают серьезного значения кровоточивости десен, считая, что раз зубы целые и здоровые, то это особой проблемой не является. Это не так, потому что дёсны сильно влияют на устойчивость зубов.

Если проблема усугубиться, то и с зубами не всё будет в порядке. Если кровоточат десны как лечить? Ответ на этот вопрос мы рассмотрим далее в статье.

Причины кровоточивости зубов

Они не всегда бывают стоматологического характера.

Но это всё нужно выяснять, посетив стоматолога или пародонтолога. Чаще всего кровоточивость десен является симптомом таких заболеваний как:

Гингивит

Стоматит

Пародонтит

Сахарный диабет

Лейкоз

Интоксикация тяжёлыми металлами.

Прежде всего, необходимо посетить стоматолога для дифференциации диагноза.

Если он не обнаружит проблем в своей области, даст направление к другим специалистам. В подавляющем большинстве случаев проблема именно стоматологическая и лечится у такого специалиста.

Как лечат кровоточивость десен

Нет какого-то универсального алгоритма лечения при наличии кровоточивости десен, так как сначала необходимо выяснить причину. Только потом назначается лечение.

Многие люди считают, что кровоточивость дёсен не является серьезной проблемой, даже не обращаются к врачу и стараются решить проблему своими силами в домашних условиях прибегая к народным, так и аптечным средствам.

Максимум что они могут сделать — это погуглить симптомы и способы их лечения в интернете. Это крайне неправильное поведение, потому что сначала надо выяснить, в чём проблема. Если проблема стоматологического характера, нет каких-то острых серьезных заболеваний, требующих хирургического вмешательства и т.д., лечение кровоточивости будет включать в себя:

Полоскание специальными растворами, в том числе и приготовленными в домашних условиях

Использование специальных гелей и мазей для дёсен

Прием витаминно-минеральных комплексов, если организм ослаблен.

Спустя определенное количество времени нужно будет посетить врача ещё раз для того, чтобы он оценил ситуацию, а также расспросил самого пациента по поводу того, перестали ли кровоточить десны, либо уменьшилось ли это в объемах.

В подавляющем большинстве случаев грамотно назначенное лечение позволяет решить проблему. При необходимости курс можно повторять, чтобы избежать рецидива.