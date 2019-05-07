идеи за чашечкой кофе

Что такое сайт landing page?

7 мая 2019

Сайт в Интернете является достаточно мощным средством для повышения продаж. Однако, не в каждом случае эффективность обыкновенного сайта удовлетворяет заказчика. Речь идёт о том, чтобы достичь максимально возможной конверсии трафика в продажи. Многостраничный сайт (такая площадка, которая у большинства ассоциируется с термином «вебсайт») громоздкий и требует от посетителя определённых действий. Сегодня веб-программисты могут предложить более эффективный способ для достижения высокого уровня вышеозначенной конверсии.

Речь идёт о создании лэндинг-пейдж. Также в русскоязычном интернете нередко такие сайты называют посадочными страницами. Чтобы заказать landing, изначально следует найти профессиональных разработчиков. Это не так просто, так как рынок пресыщен дилетантами. Не обращайте внимания на предложения, которые по цене ниже среднерыночной.

Преимущества лэндинга перед обыкновенным сайтом

Преимущества лэндинга перед обыкновенным сайтом

Отличительными особенностями лэндинга можно считать:

  • максимальная информативность;
  • максимальная краткость представленной информации;
  • всего одна страница;
  • лэндинг обладает длинным скролом;
  • яркие призывы к действию.

Информативность и лапидарность – вот два качества, которые необходимы преследовать при создании подобных страниц. Важно не только удержать посетителя, но и конвертировать его в реальную продажу.

Следовательно, для подачи информации используются все возможные методы (тексту уделяется минимальное внимание).

В основном лэндинги изобилуют фотографиями, примерами, статистическими выкладками в виде диаграмм и т.д.

Стоит ли создавать лэндинг самостоятельно?

Стоит ли создавать лэндинг самостоятельно?

В Интернете Вы сможете найти широкий спектр инструкций, которые в той или иной степени могут позволить создать лэндинг-пейдж без помощи со стороны профессионалов. Однако, эффективность такого маркетингового инструмента будет приближена к нулю.

Сам по себе шаблон лэндинга – это лишь «сосуд», который необходимо наполнить релевантной информацией в определённом формате. Обыватель даже не подозревает, как описать услугу, предложение таким образом, чтобы у клиента возникло желание купить, поучаствовать, посмотреть, заказать.

Кроме того, не будем забывать о том, что помимо Вашего проекта в сети уже существует масса конкурентов. Необходимо выстраивать чёткую стратегию конкуренцию за общую аудиторию.

Другим аспектом, который неизвестен обывателю, можно считать работу с аудиторией. Она всегда неоднородна. Маркетологи рекомендуют для каждого среза аудитории создавать свой собственный лэндинг. Только так удаётся повышать конверсию.

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Короткий ролик расскажет о том, как создать идеальный лэндинг-пейдж:



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