На какой платформе создать сайт

Чтобы создать и продвигать собственный сайт сегодня не обязательно быть крутым программистом. При помощи специальных «конструкторов сайтов» можно достаточно легко создать собственный ресурс.

Но если вы все же не знаете с чего начать, то на помощь придут специалисты. Заказать создание сайта, разработку его дизайна и продвижение можно на сайте apsite.in.ua. Вы получите готовый продукт, полностью готовый к работе.

Самые популярные конструкторы сайтов

В сети можно найти много самых разных платформ для создания сайтов, однако наиболее популярными среди них являются:

uCoz – система от российских разработчиков, ориентированная на самых разных пользователей. С ее помощью можно создать личную страничку, интернет-магазин или сайт компании. Популярным это конструктор делает ценовая доступность;

Wix относится к конструкторам сайтов, предназначенных для новичков в этом деле. Здесь есть большое количество шаблонов, при помощи которых можно создать уникальных дизайн сайта. Wix подойдет для создания блога, визиток, собственных портфолио и т.д.;

Webasyst позволит создать большой магазин. При помощи данной платформы можно воплотить в жизнь даже самый грандиозный проект;

Diafan рассчитан на создание сайтов любого типа. Новичкам придется потратить некоторое время на освоение платформы, но слишком сложной ее назвать нельзя.

На этих и других платформах для создания сайтов большинство услуг предоставляется на платной основе. Но создать собственный сайт можно и бесплатно, правда функционал будет несколько ограниченный.

Как создать собственный сайт

На каждом из существующих конструкторов сайтов есть особенности работы. Но упрощенно инструкция по созданию сайта будет выглядеть так:

выбираете шаблон в системе, при помощи которой будете создавать сайт. На некоторых ресурсах большое количество шаблонов доступно бесплатно, но если вы хотите чего-то особенного, то можно приобрести интересующий шаблон;

заказываете домен и хостинг. Возможность бесплатно использовать собственный домен есть не на всех платформах. Вероятнее всего вам придется пользоваться предоставленным адресом или платить за использование своего домена;

потребуется установить систему управления на хостинг;

установить выбранный шаблон.

На этом этапе сайт можно считать созданным. Теперь его останется лишь наполнить собственным содержимым, так как изначально он имеет базовый контент.