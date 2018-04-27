да придет идея думающему

На какой платформе создать сайт

27 апреля 2018

Чтобы создать и продвигать собственный сайт сегодня не обязательно быть крутым программистом. При помощи специальных «конструкторов сайтов» можно достаточно легко создать собственный ресурс.На какой платформе создать сайт

Но если вы все же не знаете с чего начать, то на помощь придут специалисты. Заказать создание сайта, разработку его дизайна и продвижение можно на сайте apsite.in.ua. Вы получите готовый продукт, полностью готовый к работе.

Самые популярные конструкторы сайтов

В сети можно найти много самых разных платформ для создания сайтов, однако наиболее популярными среди них являются:

  • uCoz – система от российских разработчиков, ориентированная на самых разных пользователей. С ее помощью можно создать личную страничку, интернет-магазин или сайт компании. Популярным это конструктор делает ценовая доступность;
  • Wix относится к конструкторам сайтов, предназначенных для новичков в этом деле. Здесь есть большое количество шаблонов, при помощи которых можно создать уникальных дизайн сайта. Wix подойдет для создания блога, визиток, собственных портфолио и т.д.;
  • Webasyst позволит создать большой магазин. При помощи данной платформы можно воплотить в жизнь даже самый грандиозный проект;
  • Diafan рассчитан на создание сайтов любого типа. Новичкам придется потратить некоторое время на освоение платформы, но слишком сложной ее назвать нельзя.

На этих и других платформах для создания сайтов большинство услуг предоставляется на платной основе. Но создать собственный сайт можно и бесплатно, правда функционал будет несколько ограниченный.

На какой платформе создать сайт

Как создать собственный сайт

На каждом из существующих конструкторов сайтов есть особенности работы. Но упрощенно инструкция по созданию сайта будет выглядеть так:

  • выбираете шаблон в системе, при помощи которой будете создавать сайт. На некоторых ресурсах большое количество шаблонов доступно бесплатно, но если вы хотите чего-то особенного, то можно приобрести интересующий шаблон;
  • заказываете домен и хостинг. Возможность бесплатно использовать собственный домен есть не на всех платформах. Вероятнее всего вам придется пользоваться предоставленным адресом или платить за использование своего домена;
  • потребуется установить систему управления на хостинг;
  • установить выбранный шаблон.

На этом этапе сайт можно считать созданным. Теперь его останется лишь наполнить собственным содержимым, так как изначально он имеет базовый контент.



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