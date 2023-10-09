Реклама – двигатель торговли. Эта фраза знакома каждому, а владельцам собственного бизнеса особенно. Для продвижения товаров и услуг применяются различные виды рекламы. Одним из распространённых видов является наружная. Наиболее доступным и достаточно эффективным представителем является штендер. Рассмотрим что это такое и какими плюсами обладает. Заказать штендер рекламный СПб можно в рекламном агентстве 78Reklama.

Что такое штендер и где используется

Штендер — это легкая конструкция, представляющая собой раскладной своеобразный щит.

На нем изображена реклама организации или же навигация.

Как правило, подобные изделия ставятся рядом с рекламируемым местом, на котором изображены логотип и сведения о деятельности.

Помимо этого, многие заведения на штендерах предоставляют информацию о акциях или спецпредложениях для дополнительного привлечения клиентов на свою территорию.

Чаще всего штендеры ставятся на улице в наиболее оживленном месте, но в крупных торговых центрах он может стоять и в помещении. Это необходимо, чтобы покупатели видели рекламную информацию и могли с лёг костью найти место. Поэтому в данном случае штендер выполняет роль навигации.

Плюсы и минусы штендеров

Самым существенным преимуществом является низкая цена. Благодаря этому позволить данную конструкцию сможет любая небольшая компания или индивидуальный предприниматель.

Помимо этого существенного плюса, есть ещё несколько существенных:

Простота в использовании. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы установить изделие в необходимом месте.

Легкость конструкции позволяет перемещать рекламу в пространстве и убирать в ночное время для сохранения целостности и риска хищения.

Долговечность позволяет использовать изделие несколько лет. При этом, если изменилась информация на рекламном поле, то достаточно просто демонтировать верхний слой пленки и нанести новую.

В случае неприменения всегда легко перепродать другим лицам. Потому информацию на нем, как отмечено ранее, можно менять.

Если говорить о недостатках, то их значительно меньше, чем плюсов. К основным можно отнести:

Загрязнение со временем.

Могут украсть.

Необходимы физические усилия, чтобы каждый раз выносить и заносить стойку.

Таким образом, можно сделать вывод, что плюсов у данного вида рекламы значительно больше минусов и поэтому его использование будет полезно для владельцев штендера.