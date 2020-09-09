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Как создают сайт интернет-магазина и какой функционал должен быть

9 сентября 2020

Интернет-магазины – популярное направление современной предпринимательской деятельности. Они считаются довольными удобными как для покупателей, так и продавцов.

Неоспоримое преимущество – оформить покупки или заказать услуги можно онлайн, не выходя из дома, и быстро оплатить электронной валютой. Создать свой сайт интернет-магазина можно с нуля, причём при желании – почти бесплатно. Заказать профессиональную разработку и продвижение интернет-магазина можно тут.

Нюансы создания сайта

Нужно учесть, что полностью избежать затрат при создании интернет-магазина не получится. Как минимум, нужно будет оформлять регистрацию ИП, заплатить налоги и сборы, поддерживать логистику и оплачивать труд посредников. А вот непосредственное создание сайта и наполнение его контентом могут быть бесплатными.

Самый оптимальный вариант – применение специальных сайтов-конструкторов с готовыми шаблонами. Здесь же сайту присваиваются бесплатные имя и домен. Однако созданные таким способом магазины имеют сильно ограниченный функционал, а бесплатное название вряд ли будет находиться в топе поисковиков.

Если пользоваться системами управления сайтом с открытым исходным кодом (самые известные – WordPress, Opencart или Joomla), то можно бесплатно воспользоваться движком программ. Но большинство шаблонов с относительно расширенным функционалом – платные.

Основные этапы создания сайта интернет-магазина

Универсальная схема создания включает в себя следующие шаги:

  • Выбор идеи и направления продаж. Здесь важно не только «как продавать», но и «что». Если товар невостребованный у целевой аудитории, то всё предприятие будет заведомо провальным.
  • Создания логотипа и налаживание связей. Необходимо изучить товар и услуги конкурентов, варианты поставщиков с максимально выгодными ценами, рассчитать рентабельность и прибыль, нанять дизайнера для разработки лого.
  • Регистрация ИП, компании. Этап, без которого не обойтись – бюрократическое оформление предпринимательской деятельности с выбором типа налогообложения.
  • Выбор домена, движка и названия сайта, создание уникального дизайна и наполнение контентом.
  • Создание схем оплаты. Универсальный способ – подключение агрегатора платежей, которые позволяют работать сразу с несколькими типами оплаты.
  • Продумывание способа доставки товара клиентам. Лучше всего предложить несколько вариантов доставки на выбор.
  • Работа над привлечением клиентов. Сейчас наиболее широко распространены контекстная реклама, SMM и SEO-оптимизация сайта.

Особое внимание следует уделить внимание разработке мобильной версии сайта или специального приложения: по статистике, количество пользователей мобильного интернета уже превысило тех, кто заходит в сеть со стационарного ПК.

Функционал сайта

Клиенты предпочитают интернет-магазины, на сайте которых легко ориентироваться, информация подана просто и понятно, а функции представлены максимально широко. Современный интернет-магазин в большинстве случаев имеет следующий функционал:

  • Поиск товаров и услуг. Плюсом будет система фильтрации поиска по характеристикам.
  • Разные типы обратной связи. Многие хотят связаться с консультантом или администрацией магазина, чтобы уточнить что-либо. Организация бесплатного звонка или связи через сообщения была бы кстати.
  • Информативная карточка товара. Покупатель должен знать, что он покупает. Для этого карточка товара должна иметь максимум текстовой и визуальной информации.
  • Мобильная версия, не перегруженная лишней рекламой и ссылками.
  • Система обновления товара.
  • Поддержка 1С-управления поступающих заказов, контроль скидок и акций.
  • Возможность отсроченной покупки. Наиболее распространённая ситуация – покупатель «откладывает» товар в корзину или добавляет его в список желаемого.
  • Отгрузка товара на другие площадки (например, Яндекс Маркет), интеграция с системами статистики тарифа.
  • Автоматический расчёт налогов, стоимости доставки с учётом нескольких параметров (веса посылки, удалённости заказчика).

При грамотном создании сайта интернет-магазина и внедрении различных функций доля заинтересованных клиентов, а значит, объём продаж, гарантированно увеличатся.



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