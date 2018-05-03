Как выглядит сайт-визитка

Интернет позволяет значительно ускорить поиск информации, чем и эффективно пользуются многие предприниматели. Сегодня сайты являются неотъемлемой частью многих компаний.

Важно при этом создать не только красивый, но и эффективный ресурс. Как это правильно сделать, можно узнать на сайте https://web-elita.com/uslugi/sozdanie-sajtov/sajt-vizitka.

Основные понятия

Сайт-визитка представляет собой страничку в интернете, целью которой является информирование клиентов об основных предоставляемых услугах. Отличаются они от остальных подобных продуктов несколькими характеристиками:

Относительно простой дизайн. Дизайнеры придерживаются минимализма и не стараются нагружать страницы большим количеством информации. Визитка отличается от лендинга отсутствием агрессивных призывов к покупке определенного товара. Простота структуры. Сайты такого типа очень редко имеют административные части, позволяющие редактировать информацию. При необходимости все операции осуществляются непосредственно в коде. Невысокая стоимость. Связано это с минимальным функционалом, который относительно просто проработать.

Сайты-визитки пользуются популярностью у индивидуальных предпринимателей, которым не нужно осуществлять торговлю через Интернет.

Несколько особенностей

Дизайн сайтов-визиток сегодня не является универсальным и может разниться очень кардинально. Связано это с тем особенностями психологии клиентов, которые не любят однообразия. Сегодня качественные визитки в своем дизайне должны иметь несколько основных разделов:

Информация о компании или владельце сайта. При этом телефон или адрес организации должен быть доступным и заметным. Очень часто нужно дополнить сайт краткой историей о вашей компании. Наличие перечня предоставляемых услуг. Клиентку важно понимать, чем именно занимается владелец сайта. Но подобную информацию выкладывают только в сжатом виде, чтобы не перегружать посетителей. Фотогалерея. Это один из самых важных подразделов сайта. С его помощью можно представить клиентку практически полную информацию о предоставляемых услугах и качество их выполнения. Портфолио и форма обратного заказа.

Обратите внимание, что все эти подразделы могут располагаться, как на одной странице, так и на нескольких. Это позволяет сгруппировать качественно всю информацию и представить ее клиенту в удобном виде.