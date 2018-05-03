Как выглядит сайт-визитка

Интернет позволяет значительно ускорить поиск информации, чем и эффективно пользуются многие предприниматели. Сегодня сайты являются неотъемлемой частью многих компаний.
Важно при этом создать не только красивый, но и эффективный ресурс. Как это правильно сделать, можно узнать на сайте https://web-elita.com/uslugi/sozdanie-sajtov/sajt-vizitka.
Основные понятия
Сайт-визитка представляет собой страничку в интернете, целью которой является информирование клиентов об основных предоставляемых услугах. Отличаются они от остальных подобных продуктов несколькими характеристиками:
- Относительно простой дизайн. Дизайнеры придерживаются минимализма и не стараются нагружать страницы большим количеством информации. Визитка отличается от лендинга отсутствием агрессивных призывов к покупке определенного товара.
- Простота структуры. Сайты такого типа очень редко имеют административные части, позволяющие редактировать информацию. При необходимости все операции осуществляются непосредственно в коде.
- Невысокая стоимость. Связано это с минимальным функционалом, который относительно просто проработать.
Сайты-визитки пользуются популярностью у индивидуальных предпринимателей, которым не нужно осуществлять торговлю через Интернет.
Несколько особенностей
Дизайн сайтов-визиток сегодня не является универсальным и может разниться очень кардинально. Связано это с тем особенностями психологии клиентов, которые не любят однообразия. Сегодня качественные визитки в своем дизайне должны иметь несколько основных разделов:
- Информация о компании или владельце сайта. При этом телефон или адрес организации должен быть доступным и заметным. Очень часто нужно дополнить сайт краткой историей о вашей компании.
- Наличие перечня предоставляемых услуг. Клиентку важно понимать, чем именно занимается владелец сайта. Но подобную информацию выкладывают только в сжатом виде, чтобы не перегружать посетителей.
- Фотогалерея. Это один из самых важных подразделов сайта. С его помощью можно представить клиентку практически полную информацию о предоставляемых услугах и качество их выполнения.
- Портфолио и форма обратного заказа.
Обратите внимание, что все эти подразделы могут располагаться, как на одной странице, так и на нескольких. Это позволяет сгруппировать качественно всю информацию и представить ее клиенту в удобном виде.