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Как выглядит сайт-визитка

3 мая 2018

Интернет позволяет значительно ускорить поиск информации, чем и эффективно пользуются многие предприниматели. Сегодня сайты являются неотъемлемой частью многих компаний. Как выглядит сайт-визитка

Важно при этом создать не только красивый, но и эффективный ресурс. Как это правильно сделать, можно узнать на сайте https://web-elita.com/uslugi/sozdanie-sajtov/sajt-vizitka.

Основные понятия

Сайт-визитка представляет собой страничку в интернете, целью которой является информирование клиентов об основных предоставляемых услугах. Отличаются они от остальных подобных продуктов несколькими характеристиками:

  1. Относительно простой дизайн. Дизайнеры придерживаются минимализма и не стараются нагружать страницы большим количеством информации. Визитка отличается от лендинга отсутствием агрессивных призывов к покупке определенного товара.
  2. Простота структуры. Сайты такого типа очень редко имеют административные части, позволяющие редактировать информацию. При необходимости все операции осуществляются непосредственно в коде.
  3. Невысокая стоимость. Связано это с минимальным функционалом, который относительно просто проработать.

Сайты-визитки пользуются популярностью у индивидуальных предпринимателей, которым не нужно осуществлять торговлю через Интернет.

Как выглядит сайт-визитка

Несколько особенностей

Дизайн сайтов-визиток сегодня не является универсальным и может разниться очень кардинально. Связано это с тем особенностями психологии клиентов, которые не любят однообразия. Сегодня качественные визитки в своем дизайне должны иметь несколько основных разделов:

  1. Информация о компании или владельце сайта. При этом телефон или адрес организации должен быть доступным и заметным. Очень часто нужно дополнить сайт краткой историей о вашей компании.
  2. Наличие перечня предоставляемых услуг. Клиентку важно понимать, чем именно занимается владелец сайта. Но подобную информацию выкладывают только в сжатом виде, чтобы не перегружать посетителей.
  3. Фотогалерея. Это один из самых важных подразделов сайта. С его помощью можно представить клиентку практически полную информацию о предоставляемых услугах и качество их выполнения.
  4. Портфолио и форма обратного заказа.

Обратите внимание, что все эти подразделы могут располагаться, как на одной странице, так и на нескольких. Это позволяет сгруппировать качественно всю информацию и представить ее клиенту в удобном виде.



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