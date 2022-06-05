Что такое офсетная печать в типографии и для чего она используется?

Если выбирать самый популярный, распространенный вид печати в современных полиграфических центрах, офсетная печать будет на первом месте. Читатель может не сомневаться в том, что подавляющее большинство печатной продукции: от визиток до пакетов и упаковок с изображениями производятся именно методом офсетной печати. У метода есть масса преимуществ.

Типография в Москве готова взять заказы на производство печатной продукции любых объёмов. В арсенале специалистов присутствует широкий спектр технологических подходов к печати. В том числе и офсетный метод. Напомним, что офсет используется в случае, когда требуется отпечатать внушительную партию продукции в сжатые временные сроки без потери качества, чёткости изображений.

Разновидности офсетной печати

Классификация идёт по методу подачи бумаги на печать:

рулонная;

листовая.

До недавнего времени полиграфические центры и типографии отдавали предпочтение печати с рулонной подачей бумаги. Такой подход до сих пор востребован в отношении производства упаковки картонной тары или газет.

Рулон бумаги непрерывно идёт через офсетный пресс. При этом эффективность производства может достигать умопомрачительных значений – до 80 000 листов/час. Партия продукции отпечатывается в высочайшем темпе.

Однако листовая печать на офсете позволяет достигать высоких значений экономии бумаги. Изначально эффективность на этом оборудовании не превышала 24 000 листов/час. Многократные модернизации печатного оборудования позволили сравнять объёмы производства с рулонным методом.

Технология переноса изображения

При выполнении офсетной печати осуществляется перенос непрямого типа на бумагу. Сам офсетный вал обладает некоторой упругостью. Краска наносится исключительно на печатные элементы. За счёт этого достигается экономное расходование пигмента.

Вал печатного станка под давлением прижимается к бумаге, картону, плёнке.

Важно обратить внимание на характеристики создаваемого изображения. Оно проектируется в цветовом поле CMYK (голубой, малиновый, жёлтый, чёрный). Не всегда такой подход позволяет добиться желаемых цветовых сочетаний.

На помощь приходит цветовая модель Pantone.

Методом офсетной печати можно произвести любую полиграфическую продукцию. Единственный минус метода – широкая партия. Чем больше экземпляров следует отпечатать, тем ниже будет единичная стоимость изделия.

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В видео профессионал демонстрирует процесс офсетной печати: