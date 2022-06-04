Как изготавливают скотч с логотипом
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Как изготавливают скотч с логотипом

4 июня 2022

Важным элементом при проведении хорошо продуманной рекламной компании для любой компании считается создание не только качественного продукта или услуги, но и наличие хорошо узнаваемых упаковочных материалов.

Для решения данной задачи применяется нанесение логотипа компании на поверхность различных материалов, в том числе и клейкой ленты (скотча). Применение брендированного скотча позволяет существенно повысить узнаваемость продукции и самой компании, а также свидетельствует о высокой степени проработки всех элементов предлагаемого продукта.

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Назначение и виды скотча с логотипом

Скотч, с нанесённым на поверхность логотипом, предназначен для решения двух важных задач, обеспечения надёжной упаковки и повышения имиджа предлагаемого товара.

Современные производители предлагают широкий ассортимент подобной продукции.

Скот с логотипом можно классифицировать по следующим показателям и характеристикам:

  • Типу применяемой печати. Для нанесения изображения на поверхность скотча применяют три основных вида печати: межслойную, поверхностную и полноцветную печать.
  • Геометрические размеры самого скотча. К ним относятся: длина, ширина и толщина.
  • Эти параметры установлены существующими стандартами и определяются способом упаковки: ручным или машинным. Для первого типа упаковки изготавливается скот с логотипом шириной в 25, 50 или 75 мм при длине рулона 66 м. Для машинной упаковки в основном используются ленты двух размеров 50 и 75 мм при длине 990 м.
  • Цветовому исполнению: монохромному (с одним цветом) или в несколько цветов.
  • Материалу, из которого изготовлена лента. Это может быть синтетическая плёнка, плотная бумага или полоска алюминия.
  • Стоимости.
  • Компания производитель

В современных условиях многие производители предлагают своим клиентам скот с логотипом и других типоразмеров, например, не стандартной ширины или с нанесением специфического рисунка.

Способ изготовления

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Процесс нанесения логотипа на скотч (клейкую ленту) относится к категории изготовления полиграфической продукции и включат в себя следующие этапы:

  • Выбор параметров скотча и подготовка будущего изображения. На этом этапе согласовывается логотип компании, текст и цветовое решение.
  • Изготовление клише для будущей печати.
  • Процесс так называемой активации плёнки. Он производится с помощью специального устройства – коронатора.
  • Непосредственное нанесение изображения с постоянным контролем качества.
  • Покрытие слоем бесцветного лака.
  • Нарезка по установленным размерам.
  • Сдача готовой продукции заказчику.



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