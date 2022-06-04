Как изготавливают скотч с логотипом

Важным элементом при проведении хорошо продуманной рекламной компании для любой компании считается создание не только качественного продукта или услуги, но и наличие хорошо узнаваемых упаковочных материалов.

Для решения данной задачи применяется нанесение логотипа компании на поверхность различных материалов, в том числе и клейкой ленты (скотча). Применение брендированного скотча позволяет существенно повысить узнаваемость продукции и самой компании, а также свидетельствует о высокой степени проработки всех элементов предлагаемого продукта.

Назначение и виды скотча с логотипом

Скотч, с нанесённым на поверхность логотипом, предназначен для решения двух важных задач, обеспечения надёжной упаковки и повышения имиджа предлагаемого товара.

Современные производители предлагают широкий ассортимент подобной продукции.

Скот с логотипом можно классифицировать по следующим показателям и характеристикам:

Типу применяемой печати. Для нанесения изображения на поверхность скотча применяют три основных вида печати: межслойную, поверхностную и полноцветную печать.

Геометрические размеры самого скотча. К ним относятся: длина, ширина и толщина.

Эти параметры установлены существующими стандартами и определяются способом упаковки: ручным или машинным. Для первого типа упаковки изготавливается скот с логотипом шириной в 25, 50 или 75 мм при длине рулона 66 м. Для машинной упаковки в основном используются ленты двух размеров 50 и 75 мм при длине 990 м.

Цветовому исполнению: монохромному (с одним цветом) или в несколько цветов.

Материалу, из которого изготовлена лента. Это может быть синтетическая плёнка, плотная бумага или полоска алюминия.

Стоимости.

Компания производитель

В современных условиях многие производители предлагают своим клиентам скот с логотипом и других типоразмеров, например, не стандартной ширины или с нанесением специфического рисунка.

Способ изготовления

Процесс нанесения логотипа на скотч (клейкую ленту) относится к категории изготовления полиграфической продукции и включат в себя следующие этапы: