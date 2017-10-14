Что такое таймфрейм и как его выбрать

Лучший таймфрейм каждый определяет для себя индивидуально. Но стоит акцентировать внимание на том, что большинство стратегий "заточены" под определенный таймфрейм, анализ торговой ситуации и прорисовка уровней проводятся на нескольких таймфреймах одновременно.

Подробнее о видах стратегий и о техническом (графическом) анализе вы можете узнать здесь.

Лучший таймфрейм для прибыльной торговли

Таймфрейм — это временной интервал котировок, который отображается в торговой платформе. Это изменение цены за фиксированный промежуток времени, который на графике отражается свечой или баром.

Есть универсальные и уникальные таймфреймы. Классический набор таймфреймов начинается с 1 минуты (М1) и заканчивается 1 месяцем (MN), уникальные таймфреймы имеют большее дробление — 15 секунд, 3 минуты, неделя и т.д.

Выбор таймфрейма здесь зависит от индивидуальных предпочтений или от эффективности торговой стратегии.

Выбор временного интервала

М1-Н1. Таймфреймы для внутридневной торговли, которые часто используют скальперы. Интервалы М1 и М5 популярны у трейдеров, работающих с бинарными опционами, но они имеют слабые стороны. Ценовой шум и перерисовки на коротких интервалах дают много ложных сигналов, постоянный контроль за котировками требует моральных усилий и скорости принятия решения. Начинающим рекомендуются таймфреймы от Н1;

Н1-Н4. Таймфреймы для среднесрочной торговли, где позиция может быть открытой от нескольких часов до нескольких дней. Оптимальные таймфреймы для экзотических валют. Недостаток: долго ждать сигнал на открытие, позиции открываются 1-2 за несколько дней;

Н4-MN. Таймфрейм для долгосрочного инвестирования. Применяется чаще всего для анализа общего поведения котировок совместно с краткосрочными графиками (М5, Н1).

Профессионалы работают одновременно с несколькими интервалами, проверяя по ним сигналы. Для них разработан специальный скрипт, который выводит на монитор сразу несколько временных интервалов в одном окне торговой платформы.

После разработки собственной торговой системы она тестируется на разных таймфреймах при базовых параметрах индикаторов, с целью определить её максимальную эффективность.

Длинные интервалы позволяют лучше понять рынок, короткие удобны для быстрого принятия решения. Нельзя сказать, какой интервал более объективен, все зависит от мастерства трейдера, его эмоциональной устойчивости и тактики.

Больше о мастерстве и тактиках вы можете узнать здесь.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией о том, что такое таймфрейм.