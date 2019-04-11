Что такое международные перевозки грузов и их виды?

Если Вы ведёте бизнес с иностранными партнёрами, то практически всегда приходится прибегать к международным перевозкам. При этом, далеко не каждый предприниматель организовывает у себя отдел логистики. Это слишком проблематично. Ведь приходится содержать не только склады для разгрузки/погрузки, но и технику, рабочий персонал. При этом, всё вышеозначенное должно располагать корректным юридическим оформлением. Чтобы не заниматься лишней работой, подавляющее большинство предпринимателей ищут надёжных грузоперевозчиков, которыми и делегируют обязанности доставки груза на международных направлениях.

Компания Tessel способна обеспечить доставку груза по любым направлениям (без ограничений). Однако, заказчик должен знать, что не все виды грузоперевозок одинаковы по своей стоимости. Речь идёт о том, что понимания специфику логистического процесса, можно выработать маршрут, который затребует минимальное количество средств для оплаты услуг профессионалов.

Существующие виды грузоперевозок на международном направлении

По большому счету используются все разновидности транспорта:

корабли;

железная дорога;

автомобили;

самолёты.

Самым распространённым логистическим инструментом продолжает оставаться самолёт. Он даёт возможность перемещать грузы на огромные расстояния. При этом, практически всегда груз доставляется за одни сутки (речь идёт о времени, которое затрачивается исключительно на сам перелёт).

Конечно, помимо перелёта требуется учитывать оформление, загрузку/разгрузку и т.д.

Однако, самолёт – это самая дорогая по цене доставка груза. Многие предприниматели вынуждены искать приемлемые варианты (альтернативы).

Ж/д транспорт или корабли: что лучше?

Оба этих вида транспорта достаточно медлительны. Скорость корабля уступает даже среднестатистической фуре. Поезд хоть и идёт быстрее за счёт отсутствия напряженностей на дороге, но загружается поезд очень долго.

Состав достаточно большой и отправится он в путь лишь после того, как будет загружен хотя бы на 80%.

Не стоит пренебрегать автомобильными перевозками. Они могут быть использованы на многих направлениях (в Европе присутствует масса паромных переправ). Тем не менее, не стоит исключать из внимания вероятность ДТП.

Кроме того, форс-мажорные задержки на дорожном направлении в грузоперевозках случаются значительно чаще.

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В видео рассказывается о необходимых документах и терминах в грузоперевозках: