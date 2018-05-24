Как рассчитать стоимость грузоперевозки на «Газели»

В последнее время грузоперевозки стали очень востребованной услугой. Но, несмотря на большое количество предложений, найти добросовестного перевозчика очень сложно. Качество услуг очень часто не соответствует их стоимости.



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Достоинства «Газели»

Прежде чем заказывать машину, необходимо оценить объем вещей, которые необходимо перевезти. Если общий вес груза не превышает 1.5 – 2 тонны, то лучшим вариантом будет заказать Газель. У этого автомобиля есть несколько преимуществ:

компактность. Со стороны «Газель» кажется небольшим автомобилем, но благодаря хорошей грузоподъемности, в него вместится большое количество вещей. Существует несколько видов автомобилей этой марки, некоторые из них могут перевозить свыше 3 тонн грузов. Благодаря небольшим габаритам и отличной маневренности, машина может заехать в любой двор, что не под силу другим грузовым автомобилям;

экономичность. Потребление топлива у Газели в несколько раз ниже, чем у иностранных автомобилей с аналогичными характеристиками. В результате затраты на транспортировку будут намного меньше;

«Газель» является надежным автомобилем. Он достаточно прост в уходе, не требует серьезных затрат на ремонт и техническое обслуживание. Но при этом, Газель способна проехать по бездорожью и выдержать большие нагрузки.

«Газель» многие выбирают за ее универсальность. Этот автомобиль может перевозить самые разные грузы на любые расстояния.

Формирование стоимости услуги

Основным фактором, оказывающим влияние на стоимость грузоперевозок, является протяженность маршрута. Чем дальше нужно отвести груз, тем больше придется заплатить за его транспортировку. Однако в разных кампаниях практикуется разных подход к формированию цены:

Оплата взимается исходя из фактического расстояния. Часто перевозчики устанавливают минимальный заказ или берут отдельную плату за подачу автомобиля к месту загрузки. Стоимость рассчитывается за время аренды автомобиля. Если машина заказывается без бригады профессиональных грузчиков, то вам наверняка придется заплатить за время простоя.

Рассчитать стоимость грузоперевозок можно самостоятельно при помощи онлайн-калькуляторов. Специальная программа учтет особенности автомобиля, рассчитает расход топлива и выдаст окончательный результат. Просто укажите требуемые ресурсом параметр, и уже через несколько секунд вы будете знать точную стоимость транспортировки вашего груза.