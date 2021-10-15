У любой амбициозной компании и проекта должен быть собственный сайт в интернете по умолчанию. Это требования современного мира, в котором сфера бизнеса практически полностью перешла в формат онлайн.

Наличие сайта, даже, если он шикарный, разработан опытными специалистами, еще не является гарантом успеха. Важно продвигать его, чтобы о нем узнали пользователи. Лучший способ достижения данной цели – СЕО продвижение. Эффективное продвижение сайта заказать СПб можно по ссылке https://vk.com/prodvizhenie_saitov_v_spb_seo.

Что такое СЕО-продвижение сайта

Это целый комплекс различных мероприятий, направленных на то, чтобы повысить посещаемость ресурса.

Нужно, чтобы посещали сайт не рандомные пользователи, а именно целевая аудитория. Допустим, перейдет подросток по какой-то рекламной ссылке на сайт с товарами для мам и малышей и вряд ли совершит покупку, потому что это все его не интересует.

То же самое со среднестатистическим мужчиной, которого занесло в интернет-магазин с корейской косметикой. Он быстро покинет его, потому что ему такой товар не нужен. Поэтому СЕО-продвижение должно не просто привлекать пользователей.

Это должна быть потенциально целевая аудитория, заинтересованная в предлагаемых сайтом товарах и услугах. СЕО-продвижение подразумевает раскрутку через поисковые системы. Именно ими пользуется большинство людей, когда что-то нужно.

Они вбивают нужное слово в поисковик, либо диктуют устно, если пользуются гаджетом и переходят по одной из ссылок с результатами, которые высветились на странице поисковой системы.

Как показывают статистические данные, в большинстве случаев переход осуществляется по первым нескольким ссылкам.

Ниже редко кто прокручивает. Задача СЕО-продвижения заключается в том, чтобы ресурс, который оптимизируется, попал в ТОП результатов поисковой системе по ключевым запросам.

Как делается СЕО продвижение сайта

Это не какая-то одна или даже две операций.

Их много. Часть из них направлено на работу с внутренним содержанием сайта, с текстами, структурой.

Вторая часть – это внешнее продвижение сайта, которое заключается в увеличении ссылочной массы и так далее. Именно такой комплексный подход к решению задачи позволяет достичь наиболее эффективных результатов.

Несмотря на огромное количество материалов и инструкций, с помощью которых можно самостоятельно продвигать сайт, на практике у дилетантов это получается намного хуже, чем у профессионалов.

Поэтому тем, кто преследует серьезные цели, следует сразу, не тратя свое время и силы, обратиться к специалистам.