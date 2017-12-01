Как привезти груз из Китая?

Бизнес с Китаем в России способен приносить огромные деньги. Причём, предпринимателю для этого не требуется «горы сдвигать». По сути, вся деятельность сводится к тому, чтобы купить дёшево в Китае и продать дорого в России. Если вначале девяностых предприниматели были вынуждены самостоятельно отправляться в Поднебесную и заключать договора на месте, то сегодня подобный процесс перенесён в плоскость Интернета.

Однако, поиск товара – это лишь половина деятельности. Важно обеспечить системный подход в логистике. То есть, поставки должны совершаться регулярно. Только таким образом удастся добиться стабильной прибыли в среднесрочной перспективе. Грузоперевозки из Китая выполняют многие компании. Важно выбрать ту, которая способна брать на себя ответственность и обеспечивать на 100% выполнение обещанной услуги.

Различные пути транспортировки грузов

Существует несколько путей доставки грузов из Китая в Россию:

морем;

самолётом;

железной дорогой.

Выбор должен осуществляться, основываясь на специфике транспортируемого товара. В некоторых случаях максимально сниженные сроки доставки являются решающим фактором. Кроме того, не будем забывать о том, что огромное количество категорий товаров можно отнести к хрупким.

Естественно, и стоимость логистики имеет немаловажное значение. Категорически недопустимо, чтобы стоимость перевозки груза из Китая превышала саму цену товара. Максимально допустимый показатель цены логистических операций равен цене приобретённой продукции.

Габариты товара вносят свои коррективы в логистический процесс.

Таможня и склады временного хранения

Предприниматели, которые знают специфику бизнеса в России, прекрасно осознают, какие проблемы могут возникнуть на таможне. Таможенное законодательство изменяется регулярно.

Следовательно, чтобы минимизировать задержки в грузоперевозках уместным будет обратиться к профессионалам. Специализированная фирма не только обеспечит доставку до дверей склада, но и обеспечит максимально быструю таможенную очистку груза.

Полный пакет документов будет передан заказчику вместе с доставленным грузом.

Безусловно, доставку от склада временного хранения на таможне до собственных складских помещений заказчик может взять на себя, тем самым обеспечивая дополнительную финансовую выгоду.

В видео продемонстрировано, как можно сделать оптовую закупку в Китае: