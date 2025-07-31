Оптимизация воздушного потока: правильная установка вентиляторов в корпусе ПК
да придет идея думающему

Оптимизация воздушного потока в корпусе ПК

31 июля 2025

 

Правильно подобранные кулеры для корпуса и их грамотная установка могут снизить температуру компонентов на 10-15°C. Разберем основные принципы организации воздушного потока.

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1. Базовые принципы вентиляции

Эффективная система охлаждения строится на нескольких правилах:

  • Баланс между вдувающими и выдувающими вентиляторами
  • Направление потока воздуха от нижней/передней части к верхней/задней
  • Учет аэродинамического сопротивления корпуса
  • Минимизация пересекающихся воздушных потоков

2. Оптимальные схемы расположения

Стандартная конфигурация:

  • 2-3 вдувающих вентилятора спереди/снизу
  • 1-2 выдувающих вентилятора сзади/сверху
  • Дополнительный вентилятор на боковой крышке (опционально)

Такая схема создает равномерный поток воздуха через все компоненты системы.

3. Выбор и настройка вентиляторов

  • Размер: 120-140 мм — оптимальный баланс шума и производительности
  • Скорость: 800-1500 RPM для обычных сборок
  • Подшипник: Гидродинамический или магнитный для долговечности
  • Шум: До 25 дБ — комфортный уровень для офисных ПК

Практические советы

  • Используйте фильтры на вдувающих вентиляторах
  • Регулируйте обороты в зависимости от температуры
  • Оставляйте зазор 5-10 см перед вдувающими вентиляторами
  • Периодически очищайте систему от пыли

Правильно организованная система охлаждения не только продлевает срок службы компонентов, но и позволяет добиться более стабильной работы системы под нагрузкой.



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