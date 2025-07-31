Оптимизация воздушного потока в корпусе ПК

Правильно подобранные кулеры для корпуса и их грамотная установка могут снизить температуру компонентов на 10-15°C. Разберем основные принципы организации воздушного потока.
Содержание
1. Базовые принципы вентиляции
Эффективная система охлаждения строится на нескольких правилах:
- Баланс между вдувающими и выдувающими вентиляторами
- Направление потока воздуха от нижней/передней части к верхней/задней
- Учет аэродинамического сопротивления корпуса
- Минимизация пересекающихся воздушных потоков
2. Оптимальные схемы расположения
Стандартная конфигурация:
- 2-3 вдувающих вентилятора спереди/снизу
- 1-2 выдувающих вентилятора сзади/сверху
- Дополнительный вентилятор на боковой крышке (опционально)
Такая схема создает равномерный поток воздуха через все компоненты системы.
3. Выбор и настройка вентиляторов
- Размер: 120-140 мм — оптимальный баланс шума и производительности
- Скорость: 800-1500 RPM для обычных сборок
- Подшипник: Гидродинамический или магнитный для долговечности
- Шум: До 25 дБ — комфортный уровень для офисных ПК
Практические советы
- Используйте фильтры на вдувающих вентиляторах
- Регулируйте обороты в зависимости от температуры
- Оставляйте зазор 5-10 см перед вдувающими вентиляторами
- Периодически очищайте систему от пыли
Правильно организованная система охлаждения не только продлевает срок службы компонентов, но и позволяет добиться более стабильной работы системы под нагрузкой.