Оптимизация воздушного потока в корпусе ПК

Правильно подобранные кулеры для корпуса и их грамотная установка могут снизить температуру компонентов на 10-15°C. Разберем основные принципы организации воздушного потока.

1. Базовые принципы вентиляции

Эффективная система охлаждения строится на нескольких правилах:

Баланс между вдувающими и выдувающими вентиляторами

Направление потока воздуха от нижней/передней части к верхней/задней

Учет аэродинамического сопротивления корпуса

Минимизация пересекающихся воздушных потоков

2. Оптимальные схемы расположения

Стандартная конфигурация: 2-3 вдувающих вентилятора спереди/снизу

1-2 выдувающих вентилятора сзади/сверху

Дополнительный вентилятор на боковой крышке (опционально)

Такая схема создает равномерный поток воздуха через все компоненты системы.

3. Выбор и настройка вентиляторов

Размер: 120-140 мм — оптимальный баланс шума и производительности

120-140 мм — оптимальный баланс шума и производительности Скорость: 800-1500 RPM для обычных сборок

800-1500 RPM для обычных сборок Подшипник: Гидродинамический или магнитный для долговечности

Гидродинамический или магнитный для долговечности Шум: До 25 дБ — комфортный уровень для офисных ПК

Практические советы Используйте фильтры на вдувающих вентиляторах

Регулируйте обороты в зависимости от температуры

Оставляйте зазор 5-10 см перед вдувающими вентиляторами

Периодически очищайте систему от пыли