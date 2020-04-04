Хоккейная атрибутика ЦСКА

ХК ЦСКА – клуб с более чем 70-летней историей. И, как и любой спортивный клуб, с многотысячной армией фанатов. Возможно, хоккей в России, да и в мире в целом, уже не вызывает такого ажиотажа, как футбол. Однако и у него существует огромное количество преданных поклонников, болеющих за любимую команду и посещающих ее матчи.

Фанатская экипировка

В день важной игры трибуны стадиона, где она проходит – зрелище яркое и запоминающееся. При этом даже на приличном расстоянии легко различить, болельщики какой команды сидят в этом секторе. Это легко сделать по цветам команды, украшающим флаги, одежду, даже прически и лица пришедших на матч людей.

Бело-синие цвета – перед вами фанаты Динамо (Санкт-Петербург). Черно-бело-оранжевые – Молот-Прикамье (Пермь). Сине-бело-красные цвета принадлежат клубу ЦСКА (Москва).

Конечно, флаги – самая заметная деталь, увидеть которую можно издалека. Но, помимо них, хоккейная символика может украшать и одежду болельщика. Куртки, шапки и свитера не только подбираются определенных цветов – сейчас любой специализированный интернет-магазин или официальный сайт спортивного клуба может предоставить атрибутику с логотипом команды.

Также большой популярностью пользуются фанатские шапки, больше похожие не на традиционный головной убор, а на элемент карнавального костюма.

Не обязательно пользоваться покупной атрибутикой: немного фантазии, и фанатскую экипировку можно изготовить собственноручно. Чтобы дополнить образ, можно использовать грим, и украсить, допустим, логотипом команды собственное лицо.

Но, тем не менее, фанатские шапки и шарфы – самый популярный элемент фанатской тусовки. Они компактнее, их проще снять и убрать куда-нибудь после игры.

Атрибутика в быту

Матчи заканчиваются, поклонники расходятся по домам. Но любовь к команде не остается на трибуне, ждать следующей игры. Она по-прежнему требует выражения и в повседневной жизни.

Конечно, фанаты не ходят на работу в офис с «боевой раскраской», и не хватают с собой флаг, отправившись в магазин. Используется более скромная атрибутика, зачастую – обычные предметы, украшенные символикой команды.

Значки и нашивки с логотипом могут украшать сумки и рюкзаки. Из фирменной кружки можно пить чай, как дома, так и на работе. Если позволяет дресс-код, можно надет и клубную футболку или кепку, если нет – прикрепить к ключам фанатский брелок, повесить в машине или не рабочем месте клубный вымпел.

Наклейки и магниты, толстовки и свитера с символикой – у фаната и вне игры достаточно способов показать свою любовь к хоккею в целом и определенному клубу в частности.

Автор: ХК ЦСКА

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про ЦСКА.