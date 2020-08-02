Каждый огородник, высаживая весной в открытый грунт рассаду, семена мечтает получить летом и осенью богатый урожай. Для этого не прилагаются все силы, используются различные специализированные средства, предназначенные для повышения урожайности.

Некоторые из них помогают улучшить состав почвы, другие работает непосредственно на рост урожая отдельных сельскохозяйственных культур. Гумифилд, представляющий собой эффективный стимулятор роста растений, разработанный компанией из Германии, является один из ярких представителей подобных специализированных препаратов. На гумифилд цена в интернет-магазине transagro.com.ua вполне доступна.

Особенности немецкого Гумифилда

Одним из несомненных преимуществ препарата является то, что это абсолютно натуральный продукт. В его составе нет никаких искусственных компонентов, только натуральные:

соль фульвовой кислоты;

минеральные вещества;

микроэлементы;

аминокислоты.

Все элементы, из которых состоит препарат, способствуют улучшению состава почвы, стимулируют активный рост высаженных растений. Это полностью растворимое в воде вещество, экологически безопасный продукт. Обработка осуществляет путем распыления вещества с помощью специального оборудования.

Преимущества применения препарата Гумифилд

Его использование несет в себе ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующие факторы:

повышение урожайности до 30%;

повышение качественных характеристик плодовых и овощных сельскохозяйственных культур;

способствует уменьшению стресса растений после обработки их пестицидами;

повышает эффективность применяемых удобрений до 20%;

не дает накапливать в растениях нитратам;

усиливает иммунитет растений;

после обработки растения не повреждают соответствующие микроорганизмы, другие вредители;

не дает накапливаться в структуре растений соединений тяжелых металлов.

Его применение одобрено соответствующими санитарно-эпидемиологическими службами многих европейских, азиатских, и американских стран. Препарат обладает высокой биологической активностью, является антистрессантом и адаптогеном.

Достоинством препарата является то, что применять его можно не только в качестве распылителя, но и в качестве внекорневой, листовой подкормки, в системах капельного орошения. Для каждой сельскохозяйственной культуры существует своя норма применения Гумифилда.